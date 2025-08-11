Mastercard presenta avances hacia una economía sostenible

La empresa se enfoca en ayudar a que todas las personas participen en la economía digital, conectándolas con herramientas y recursos que les permitan construir caminos hacia la prosperidad para sus familias, comunidades y más allá.

Foto: Matercard.

Purchase, Nueva York. Mastercard presenta los avances logrados en su misión de impulsar las economías y empoderar a las personas, construyendo una economía sostenible en la que todos prosperen, en su Informe de Impacto 2024.

El informe detalla el progreso significativo alcanzado por la compañía en torno a sus pilares estratégicos de impacto —personas, prosperidad y planeta—, la conexión de estos esfuerzos con sus objetivos de negocio, así como las oportunidades de mejora para el futuro.

Los avances y logros destacados de las iniciativas de impacto de Mastercard en 2024 incluyen el empoderamiento de todas las personas para que alcancen su máximo potencial.

Mastercard continúa fomentando un entorno laboral y un mundo en el que todas las personas tengan la oportunidad de prosperar, impulsadas por una cultura de comunidad y sentido de pertenencia.

La empresa se enfoca en ayudar a que todas las personas participen en la economía digital, conectándolas con herramientas y recursos que les permitan construir caminos hacia la prosperidad para sus familias, comunidades y más allá. Este trabajo se desarrolla en conjunto con los socios estratégicos de la compañía.

Mastercard entiende que una economía próspera requiere de un planeta saludable. Por eso, trabaja activamente para alcanzar emisiones netas cero y acelerar la transición hacia una economía regenerativa y baja en carbono. “Nuestro trabajo apoya a personas en Kennesaw, a dueños de cafés en Kuala Lumpur, a pequeños agricultores en Kenia y a muchos más en todo el mundo”, expresó Jon Huntsman, vicepresidente y presidente de Crecimiento Estratégico de Mastercard.