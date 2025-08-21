Más jóvenes reciben becas “Dagoberto Gutiérrez”, de parte de AL

Las Becas Legislativa están orientadas para jóvenes de escasos recursos económicos, especialmente para aquellos que viven en comunidades que antes fueron afectadas por la violencia de grupos delictivos.

San Salvador. Cien nuevos jóvenes fueron favorecidos con igual número de becas educativas, con la segunda entrega del Programa de Becas Legislativas “Dagoberto Gutiérrez”.

Con esta segunda entrega, el programa de becas universitarias ya suma 250 jóvenes favorecidos. La primera se efectuó el 11 de enero de 2025 e incluyó a 150 beneficiarios.

Estas acciones representan un respaldo directo a la educación superior de la juventud salvadoreña, por parte del Órgano Legislativo, .

Durante el acto, el presidente Ernesto Castro extendió sus felicitaciones a los jóvenes beneficiados por haber demostrado, con esfuerzo y entrega, el estaque está dispuesta a superarse académicamente.

“Estamos orgullosos de los 150 jóvenes de la primera convocatoria, quienes ya se encuentran cursando las diversas carreras que eligieron y tenemos mucha fe en que este nuevo grupo, integrado por 100 futuros profesionales, nos dará más alegrías”, sostuvo Ernesto Castro, quien encabezó la entrega de becas.

La joven Dania Nolasco Villatoro, quien es parte de los 100 estudiantes favorecidos, expresó palabras de agradecimiento en nombre de todos sus compañeros becarios: “desde muy pequeña he tenido sueños muy grandes.

Uno de los más importantes siempre ha sido estudiar y convertirme en una profesional, para así aportar de manera significativa a mi familia, a mi comunidad y a mi país. Hoy, gracias a esta beca, veo una puerta abierta hacia ese futuro que tanto anhelo”, indicó.

Para la ejecución de esta iniciativa se destinaron $5 millones, fondos obtenidos con ahorros generados en la actual administración.