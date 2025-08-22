Más de 8 millones invirtió Avícola Campestre en su nueva planta de incubación

Con esta inversión, Avícola Campestre reafirma su compromiso dentro del sector avícola, garantizando productos de alta calidad, apoyando a la economía salvadoreña y contribuyendo al crecimiento sostenible del país. Se espera que la planta esté operando al 100% de la demanda interna en el mes de noviembre 2026.

Foto: Cortesía.

San Miguel. Avícola Campestre, firma 100 % salvadoreña de origen migueleño, anunció la apertura oficial de su nueva Planta de Incubación, ubicada en Carretera al Delirio, Hacienda Las Ceibas, El Tecomatal, San Miguel.

Este proyecto, que representa una inversión de más de 8 millones de dólares, consolida su estrategia de crecimiento y refleja su firme compromiso con la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad.

La nueva planta que llevará por nombre“Incubadora Gloria Romero”en homenaje a la fundadora del grupo, incorpora procesos de incubación de 21 días, respaldados por tecnología de vanguardia y un estricto cuidado en cada etapa. Con esta iniciativa, Avícola Campestre producirá internamente sus propios pollos recién nacidos, garantizando mayor control de calidad y fortaleciendo la cobertura de toda su cadena de valor, desde la incubación hasta la comercialización de pollo procesado en diversas presentaciones.

Un aspecto clave de este proyecto es que permitirá suplir eficientemente la demanda interna, asegurando que los consumidores disfruten de productos frescos, seguros y de la más alta calidad. Con esta apertura, la empresa se convierte en una industria integrada verticalmente, capaz de cubrir todo el ciclo productivo autosuficiente: desde la incubación, crianza y procesamiento, hasta la comercialización de productos terminados.

La planta está diseñada para una producción anual de hasta 23 millones de pollos recién nacidosque permite cumplir con el crecimiento de los próximos cinco años.

La planta se suma a la estrategia de sostenibilidad de Avícola Campestre, que ya produce energía limpia a partir de biogás y paneles solares, reduciendo su huella ambiental y promoviendo un modelo de economía circular. De forma inicial, esta apertura ha generado más de 20 empleos directos que se suman a los más de 800 empleos a través de sus granjas, planta de procesos, comercialización, Biogás y ahora con la planta de incubación.