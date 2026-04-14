Más de 200 chalatecos fueron capacitados en seguridad vial

Esta etapa busca garantizar que los nuevos conductores no solo cumplan con los requisitos legales, sino que también adopten buenas prácticas al volante.

Por: Antonio Soriano.

Chalatenango. Más de 200 habitantes del norte de Chalatenango fortalecieron sus conocimientos en educación vial tras culminar un diplomado impulsado por la Escuela de Manejo EDEM, en coordinación con la alcaldía de Chalatenango Norte.

La iniciativa, desarrollada en el distrito de La Palma, busca promover una cultura de respeto en las vías y reducir los accidentes de tránsito en la zona.

Durante la clausura, realizada esta tarde, EDEM entregó diplomas a 217 participantes, acreditándolos como conductores responsables. El programa formativo incluyó tanto a conductores de automóviles como a motociclistas, sectores clave en la movilidad diaria del municipio.

El diplomado fue impartido por el consultor y especialista en seguridad vial Benedicto Perlera, quien abordó temas fundamentales como el respeto a la ley de tránsito, las principales infracciones, la correcta interpretación de las señales viales y la importancia de priorizar la seguridad de los peatones. “Ya estamos cansados de las estadísticas de muertes por accidentes de tránsito”, expresó durante su intervención.

Como parte del proceso, los participantes fueron sometidos a una preevaluación con el objetivo de prepararlos para las pruebas oficiales requeridas para obtener su licencia de conducir. Esta etapa busca garantizar que los nuevos conductores no solo cumplan con los requisitos legales, sino que también adopten buenas prácticas al volante.

El esfuerzo conjunto entre la empresa privada y el gobierno local refleja un enfoque de interés social, orientado a generar conciencia y responsabilidad en las carreteras. Autoridades y organizadores coincidieron en que este tipo de iniciativas contribuye a salvar vidas y a construir comunidades más seguras.