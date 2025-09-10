Marina Nacional descubre droga flotando en altamar

Presidente Nayib Bukele aseguró que los bultos con cocaína flotando en altamar, serían recogidos posteriormente por estructuras criminales. En esta ocasión no hubo detenciones.

Foto: SDP.

La Paz. El presidente Nayib Bukele informó que este martes 9 de septiembre la Marina Nacional de El Salvador descubrió un cargamento de droga en alta mar, calificando el hecho como un nuevo golpe al narcotráfico internacional.

En sus redes sociales, el gobernante señaló que el cargamento flotaba a 900 millas náuticas (1,667 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque (ubicado entre los departamentos de La Paz y San Vicente).

Bukele aseguró que los bultos con cocaína flotando en altamar, serían recogidos posteriormente por estructuras criminales. En esta ocasión no hubo detenciones.

“En total, 1.4 toneladas incautadas, valoradas en $35 millones de dólares. Con este nuevo decomiso, ya sumamos 37.2 toneladas de cocaína incautadas entre 2024 y lo que va de 2025, con un valor estimado de $932.4 millones de dólares”, destacó el gobernante.

