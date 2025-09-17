Marcha cívica de escolares en calle de tierra motiva su reparación en Los Toles, Ahuachapán

Presidente Nayib Bukele aprovechó esta demostración para reconocer que este es “el perfecto ejemplo de un país al que le falta mucho, pero que poco a poco está renaciendo. Ellos están haciendo su parte, sin pedirnos nada a cambio, sin embargo, nosotros también haremos nuestra parte”, aseguró.

Foto: Redes sociales.

Ahuachapán. Movido por la entrega de niños y jóvenes estudiantes del Centro Escolar Cantón Los Toles, de Ahuachapán, en una marcha cívica del 15 de septiembre, el presidente Nayib Bukele ordenó que se mejore el pésimo acceso vial en el que desfilaban.

“Esta es una muestra de lo mucho que falta por hacer”, dijo el gobernante, al comentar las imágenes de los estudiantes que marcharon a pesar de la lluvia y las condiciones del camino después de éstas.

Imágenes cortesía del Centro Escolar Cantón Los Toles.

Pero no solo ordenó la mejora de la calle, sino que anunció también la renovación del centro educativo, ubicado en el distrito de Ahuachapán, Ahuachapán Centro.

“He ordenado la pavimentación total de esa calle y la remodelación total del centro escolar Los Toles. Es una calle de 12 kilómetros para llegar hasta el cantón de Ahuachapán, así que vamos a conectar a muchos otros cantones y caseríos en el camino”, detalló Bukele.

La muestra de civismo y la impecable vestimenta de jóvenes que portaban el uniforme azul y blanco, guantes blancos y la bandera nacional, tuvo su recompensa, tras ser elogiados por el presidente por su civismo y porque las condiciones no les amilanaron.

El presidente Bukele aprovechó esta demostración para reconocer que este es “el perfecto ejemplo de un país al que le falta mucho, pero que poco a poco está renaciendo. Ellos están haciendo su parte, sin pedirnos nada a cambio, sin embargo, nosotros también haremos nuestra parte”, aseguró.