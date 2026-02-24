Mapfre, una apuesta por la cercanía y el liderazgo emocional

La aseguradora renueva su imagen global tras una intensa transformación estratégica, reafirmando su esencia a través de un rojo más vibrante y un diseño que prioriza la conexión con las personas.

Foto: Mapfre.

San Salvador. En un entorno global que exige dinamismo, agilidad y, sobre todo, humanidad, Mapfre ha dado un paso decisivo en su historia.

La compañía ha presentado oficialmente su nueva identidad visual, una evolución que no solo refresca su estética, sino que alinea su proyección externa con la profunda transformación interna que ha vivido en la última década para responder a las necesidades de los clientes y al contexto tecnológico.

Esta renovación lanza un mensaje claro de liderazgo, crecimiento y una visión de futuro centrada en ser el aliado incondicional de sus asegurados.

La marca es, para Mapfre, mucho más que un logotipo; es un activo estratégico clave para el negocio. El objetivo de este cambio es conectar con audiencias más amplias y diversas, transmitiendo una mayor cercanía en un mundo cada vez más digital.

Bajo el propósito de “cuidar lo que les importa”, la aseguradora busca que sus clientes avancen con determinación, brindándoles la confianza y seguridad necesarias para enfrentar nuevos retos.

La nueva identidad respira la esencia de los años de historia de la organización, pero se moderniza para proyectar una imagen inspiradora, positiva y audaz que refleja la compañía dinámica e innovadora que es hoy.

El rebranding se apoya en elementos visuales icónicos que han sido resignificados para el contexto actual. El símbolo más arraigado de la compañía, el trébol, evoluciona con pétalos orgánicos que ahora transmiten unidad, cercanía y sostenibilidad.

Mientras que las formas redondeadas denotan flexibilidad, el relleno del símbolo simboliza la fortaleza de una institución sólida y preparada para el mañana.

Uno de los cambios más reconocibles es la evolución de su color corporativo. Mapfre mantiene su rojo característico, pero lo transforma en una versión más vibrante y decidida, proyectando la fuerza y energía de un aliado que acompaña de cerca. Además, el uso de minúsculas en la tipografía del logo refuerza esa promesa de accesibilidad y proximidad emocional que define esta nueva etapa de la marca.

Este cambio significa la renovación del compromiso de Mapfre con la sociedad. La compañía se percibe hoy más conectada en lo digital y más cercana en lo emocional, una dualidad que permite ofrecer un servicio más personalizado y sencillo.