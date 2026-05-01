Mapfre alcanza resultados récord y refuerza estrategia de sostenibilidad

La aseguradora logra un beneficio récord de 1,079 millones de euros, reduce un 24% su huella de carbono operativa y alcanza un 35.4% de mujeres en posiciones directivas.

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Centro América. Mapfre presentó su resumen de información sobre sostenibilidad “Hechos para el compromiso 2025”, destacando un año histórico con un beneficio neto de 1,079 millones de euros.

En la región, este sólido desempeño financiero impulsa el cumplimiento de metas sociales y ambientales ambiciosas, incluyendo el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en 15 países para 2026 y elevar la presencia de mujeres en puestos directivos al 36% a nivel global, pilares fundamentales para sus operaciones en Centroamérica

El informe detalla que el éxito de Mapfre se construye sobre un modelo de negocio que integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Con presencia en 37 países y una red de más de 30,000 empleados, la compañía ha logrado que la sostenibilidad sea el eje de su crecimiento rentable, alcanzando un ROE superior al 13% en el último ejercicio.

Uno de los puntos más relevantes para el mercado salvadoreño y regional es el Plan de Transición Climática. Mapfre se ha fijado como meta intermedia a 2030 reducir las emisiones de su parte operativa en un 30%, encaminándose hacia su objetivo aspiracional de ser una compañía Net Zero en 2050. Estas acciones incluyen la implementación de flotas ECO, paneles solares para autoconsumo y la expansión de modelos de residuo cero en sus oficinas.

Inclusión y Desarrollo del Talento En el ámbito social, Mapfre destaca por su gestión del talento humano y la igualdad de oportunidades. Actualmente, el 35.4% de los puestos directivos ya son ocupados por mujeres, cifra que se alinea con el objetivo estratégico de alcanzar el 36% en los próximos meses. Además, el compromiso con la inclusión se refleja en que el 4.2% de su plantilla está compuesta por personas con discapacidad, promoviendo entornos de trabajo diversos en todas las geografías donde opera.

Cuidado a la Sociedad y al Cliente La actividad de Mapfre genera un impacto directo en la economía local mediante la dinamización del tejido empresarial.

Solo en 2025, la compañía realizó pagos a proveedores por un total de 3,043 millones de euros. En el área de atención al cliente, Mapfre ha integrado 126 casos de uso de Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia del usuario y 30 casos adicionales para aumentar la rapidez en la respuesta ante siniestros, asegurando una relación basada en la confianza y la agilidad.