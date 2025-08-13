Manténgase saludable durante la época lluviosa con estos consejos

La estación lluviosa en el país se extiende por seis meses aproximadamente, y es el periodo con mayores virus respiratorios circulando en nuestro entorno. Hasta abril de 2025, se confirmaron más de 3,155 casos de neumonía en menores de diez años.

San Salvador. La estación lluviosa en El Salvador que inició en mayo -con mañanas soleadas y cálidas, seguidas de lluvias intensas por la tarde o noche- estarán presentes hasta finales de noviembre. Estas condiciones climáticas hacen que la influenza y otros virus respiratorios alcancen sus picos máximos de contagio.

Según datos del Ministerio de Salud de El Salvador, se reportan hasta abril de este año, 24,924 casos de infecciones respiratorias agudas. La población infantil y los adultos mayores son los grupos más afectados.

En este contexto, la marca Kleenex de Kimberly-Clark, comparte una selección de consejos prácticos para cuidar la salud y el bienestar en el día a día, en esta época lluviosa:

Primero, mantenga una buena higiene: Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente antes de comer y después de estar en lugares públicos. Recuerde cubrir su boca y nariz al toser o estornudar.

Fortalezca su sistema inmunológico: Consuma alimentos ricos en vitamina C, como frutas y verduras. Manténgase hidratado, preferiblemente con agua; también, actualice su esquema de vacunación cada año.

Busque asistencia médica: En caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza o malestar general, consulte a su médico para tener un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Finalmente, utilice pañuelos faciales suaves: En la estación lluviosa, muchas personas utilizan el papel toalla o higiénico para limpiarse el rostro o la nariz, sin saber que estos pueden irritar la piel. Utilizar pañuelos faciales diseñados especialmente para zonas sensibles hace una gran diferencia. Los Kleenex Pocket o de bolsillo, por ejemplo, son ideales para llevar en el bolso o bultos/salveques. Gracias a su suavidad y resistencia, protegen la piel de la nariz y las mejillas.

Cuidar el cuerpo durante la estación lluviosa no solo implica llevar paraguas y un buen abrigo. También se trata de incorporar pequeños hábitos que generen confort, prevengan enfermedades y permitan mantener una buena salud.

En un contexto donde el autocuidado cobra cada vez más importancia, elegir bien lo que se lleva en el bolso o se tiene a la mano puede ser la clave para enfrentar la estación lluviosa sin sacrificar comodidad ni salud.