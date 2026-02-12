LOTRA repartió dos de los tres principales premios en su nuevo sorteo

Los Miércoles de Alegría se desarrollan bajo dos sistemas independientes que garantizan transparencia.

Foto: LNB.

San Salvador. En el marco de la celebración del mes del amor y la amistad, este miércoles 11 de febrero se vivió un entusiasta nuevo sorteo LOTRA No. 438.

Las autoridades de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) invitaron a los salvadoreños a hacer de cada miércoles un momento de diversión, donde un billete puede convertirse en el primer paso para cumplir ese “Algún día”.

Con una emisión de 40,000 billetes por sorteo, cada número participa en una amplia estructura de premios que ofrece más 12,000 oportunidades de ganar.

El billete está dividido en veinte partes iguales llamados vigésimos y los salvadoreños pueden

adquirir el billete completo, uno o más vigésimos. El valor del premio se paga de forma proporcional a la cantidad de vigésimos comprados.

Si el ganador posee el billete completo recibe el premio total; si compró un vigésimo, obtiene la vigésima parte del premio.

Ganar con LOTRA es posible de muchas formas: con los 677 premios de urna, que incluyen los tres grandes premios principales de $175,000, $20,000 y $10,000, así como los premios por terminación de cuatro, tres, dos o una cifra que coincidan con los números ganadores de los premios principales.

También por aproximación anterior y posterior a los números ganadores de los tres grandes premios y por aproximaciones derivadas de las primeras tres

y cuatro cifras de esos tres grandes premios. Todos estos premios se traducen en una bolsa

de más de $672,000.00 a entregar en cada sorteo.

Si uno de estos tres grandes premios no es vendido, su premio se acumula para hacer más grande el primer premio del próximo sorteo, haciendo también más grande la emoción de cada miércoles.

Los Miércoles de Alegría se desarrollan bajo dos sistemas independientes que garantizan transparencia. La tómbola define el monto del premio y la cámara de aire forma al azar el número ganador, un proceso que cada semana brinda a los jugadores la posibilidad de ganar miles de dólares.

Estos son los resultados del último sorteo: Primer Premio: $195,000, vendido; Segundo Premio: $20,000, vendido; Tercer Premio: $10,000, no vendido.