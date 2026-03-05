LOTRA le dedicó su sorteo al centenario de Radio El Salvador

Durante febrero fueron beneficiados 6,943 personas, con una inversión social de $80,796. Jugando lotería, las personas apoyan la beneficencia y también se abren una posibilidad a los sueños de los jugadores.

Foto: LNB.

San Salvador. El Sorteo LOTRA N° 441 fue dedicado a los 100 años de Radio El Salvador, la primera estación radial de Centroamérica, fundada en 1926.

Reconocemos su legado como “La Estación del Centenario”. Durante un siglo ha acompañado a generaciones de salvadoreños con información, música y programas que forman parte de nuestra memoria colectiva.

Ha sido testigo de los grandes acontecimientos del país y hoy continúa evolucionando en la era digital, reafirmando la vigencia de la radio como medio esencial y fortaleciendo la identidad nacional.

La LNB entregó a Marcela Garay un enmarcado con el vigésimo de la semana como reconocimiento a la trayectoria y aporte a la radiodifusión nacional.

El Primer Premio, de $195,000 fue vendido; el segundo, de $20,000, no fue vendido; y el tercero, de $10,000 también fue vendido.

Gracias a cada compra de los productos LOTRA y LOTÍN, la LNB sigue fortaleciendo los programas de beneficencia y acercando servicios de salud a las familias salvadoreñas.

Durante febrero fueron beneficiados 6,943 personas, con una inversión social de $80,796. Jugando lotería, las personas apoyan la beneficencia y también se abren una posibilidad a los sueños de los jugadores.