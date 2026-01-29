LOTRA dedica su último sorteo al 91º Aniversario del Banco Hipotecario

En este sorteo el Primer Premio de $195,000 y el Tercero de $10,000, no fueron vendidos; solamente el Segundo Premio de $20,000 fue vendido.

Foto: LNB.

San Salvador. El Sorteo LOTRA No 436 al Banco Hipotecario, en el marco de la conmemoración de su 91º Aniversario, como reconocimiento a su aporte al desarrollo económico y social de El Salvador.

Esto es un reconocimiento a la trayectoria del Banco Hipotecario que, desde su fundación en 1930, ha acompañado a los sectores productivos del país.

Las autoridades de la LNB destacan que, a través del acceso al crédito, el Banco Hipotecario ha impulsado a microempresarios, empresarios, personas naturales y agronegocios, promoviendo la inclusión financiera y el fortalecimiento de la MIPYME.

Se ha valorado su impacto a nivel nacional, reflejado en una red de 34 agencias, 21 taquillas y cuatro ventanillas en el exterior, que amplían las oportunidades financieras para miles de salvadoreños.

Durante la fase previa del sorteo se realizó la presentación de los premios mayores y la introducción de balotas de colores, a cargo de Víctor Alfonso Flores Urrutia, director de Banca Empresas del Banco Hipotecario.

Al cierre de la jornada el Team Lotería entregó el marco conmemorativo de la semana.

En este sorteo el Primer Premio de $195,000 y el Tercero de $10,000, no fueron vendidos; solamente el Segundo Premio de $20,000 fue vendido.