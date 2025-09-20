¿Los suplementos apoyan el bienestar mental? Hallazgos científicos que sorprenden

Según la evidencia científica, nutrientes como el omega-3, la vitamina D, el magnesio y otros podrían influir en el estado de ánimo, el estrés y la cognición.

Foto: Herbalife.

San Salvador. Dormir bien, alimentarse equilibradamente, hacer actividad física, mantener la cercanía con los amigos y acudir a sesiones de terapia son pilares que cualquiera podría —o debería— cultivar para cuidar la salud mental.

En ese contexto, los suplementos nutricionales también pueden entrar como aliados, sobre todo en casos de deficiencia nutricional o de objetivos específicos, como ayudar a modular el estrés o apoyar el sueño.

“Los suplementos no reemplazan la psicoterapia ni la indicación de medicamentos por un profesional de la salud, pero pueden contribuir al bienestar mental, siempre que se utilicen con recomendación individualizada y en dosis seguras para cada persona”, orienta el médico nutriólogo Nataniel Viuniski, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.

Conozca los suplementos que cuentan con evidencia científica respaldada en estudios, y que el especialista menciona:

Omega-3

Aunque son muy conocidos por su papel en la salud cardiovascular, los ácidos grasos omega-3 participan en la composición de las membranas de las neuronas, favoreciendo su comunicación y modulando procesos inflamatorios que pueden afectar el ánimo.

Un estudio publicado en Translational Psychiatry mostró que los suplementos ricos en EPA —uno de los tipos de omega-3—

fueron los más eficaces para reducir síntomas depresivos, especialmente en dosis de hasta 1 gramo por día. El DHA, en cambio, no presentó el mismo efecto cuando se estudió aisladamente.

Vitamina D

Famosa por su importancia en la salud ósea, la vitamina D también interviene en la regulación de neurotransmisores como serotonina y dopamina. Niveles bajos de esta vitamina se han asociado con peor estado de ánimo y mayor riesgo de depresión.

De hecho, un estudio publicado en Psychological Medicine concluyó que la suplementación puede reducir síntomas depresivos en adultos con deficiencia comprobada, aunque no mostró un efecto consistente en la remisión total de la depresión ni en la ansiedad.

Magnesio

Es un mineral esencial para cientos de reacciones en el organismo, incluidas las que involucran la producción y regulación de neurotransmisores. También participa en mecanismos que favorecen la salud y adaptación del cerebro.

En este sentido, una publicación realizada en Frontiers in Psychiatry indicó que la suplementación con magnesio redujo de forma significativa los puntajes de depresión, lo que sugiere su papel como aliado en casos leves a moderados.

Vitaminas del complejo B

Un artículo en Psychiatric Clinics of North America señala que el folato (vitamina B9) y la vitamina B12 son esenciales para la producción de neurotransmisores, y que su deficiencia está relacionada con un mayor riesgo de depresión, en especial en personas mayores. Además, destaca que una sustancia producida a partir de estas vitaminas —la S-adenosilmetionina (SAMe)— mostró un efecto antidepresivo consistente, en más de 40 estudios clínicos.0

L-teanina

Este aminoácido natural del té verde es conocido por inducir relajación, ayudando a la concentración y la calma sin causar somnolencia, al modular ondas cerebrales y neurotransmisores.

Un estudio publicado en la revista Nutrients confirmó este efecto, mostrando la reducción de síntomas relacionados con el estrés —incluyendo ansiedad y depresión leves— después de algunas semanas de suplementación.

Además, se observaron mejoras en ciertos aspectos de la función cognitiva en adultos sanos. Pero se necesitan más investigaciones para definir la dosis, ya que el estudio utilizó una dosis alta.

Creatina

Popular en el mundo del gimnasio, la creatina también parece desempeñar un papel importante en el cerebro, al apoyar la producción de energía necesaria para el funcionamiento de las neuronas.

Y se cree que este suplemento puede ser interesante como coadyuvante en el tratamiento de la depresión, pero aún se necesitan más estudios para comprobar esa acción.

Un ensayo clínico publicado en el American Journal of Psychiatry mostró que mujeres con depresión que recibieron la creatina junto con el antidepresivo tuvieron una mejora más rápida y significativa de los síntomas en comparación con el grupo que usó solo el medicamento.

Se cree que en estas personas el metabolismo energético cerebral puede estar comprometido —especialmente en regiones como la corteza prefrontal y el hipocampo— áreas clave en la regulación del ánimo y la cognición.

En definitiva, el bienestar mental es parte esencial de nuestro día a día. Con hábitos saludables, apoyo profesional y el respaldo de la ciencia, es posible cultivar una vida más equilibrada y plena.