Los riesgos ocultos del streaming gratuito

La búsqueda de opciones de streaming gratuitas puede exponerte a malware, robo de datos y problemas legales. ESET Latinoamérica analiza MagisTV como uno de los ejemplos de estos riesgos.

Foto: ESET.

Centroamérica. Desde la pandemia, el uso de aplicaciones de streaming creció considerablemente, millones de personas escuchan música en plataformas como Spotify, Apple Music o Amazon Music, y ven películas y series en servicios como Netflix, Amazon Prime o Apple TV.

Sin embargo, también existen aplicaciones que ofrecen contenido de audio y video “gratuitamente”, lo cual puede resultar tentador para quienes buscan evitar pagar suscripciones.

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierten que estas alternativas no solo pueden implicar problemas legales, sino también riesgos de seguridad, especialmente en el caso de los llamados Set-Top Boxes, dispositivos que permiten acceder a contenido sin suscripciones pagas y que, al no contar con controles adecuados, pueden exponer a los equipos a malware y otras amenazas cibernéticas.

Según Statista, el streaming de audio ha superado más de 750 millones de usuarios de pago en diversas plataformas y aplicaciones, mientras que el streaming de video acumula más de 155 millones de suscriptores, en ambos casos hablando de cifras a nivel mundial.

Los riesgos que existen en las apps de streaming no oficiales incluyen que muchas de estas aplicaciones no se encuentran en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, lo que obliga al usuario a dirigirse a sitios web alternos. Estos sitios suelen evitar los controles de calidad y seguridad que imponen las tiendas oficiales, lo que los convierte en un terreno fértil para la distribución de software malicioso.

“Una de las señales de maliciosidad de estas apps, es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos, en el dispositivo. Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”, advierte David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica.

El uso de estas plataformas, según ESET, también implica un riesgo legal ya que retransmitir contenido sin contar con los derechos correspondientes vulnera la propiedad intelectual de los titulares. Esto puede derivar en bloqueos por parte de proveedores de servicios de Internet o incluso en acciones judiciales.

Magis TV: un ejemplo de los riesgos

Desde ESET se analizó como muestra y ejemplo, una aplicación que ha ido ganando popularidad en los últimos meses, sobre todo en Argentina, Colombia y México. Se presenta como un medio para ver series, películas y deportes en vivo sin pagar una suscripción mensual.

El análisis de la aplicación (APK) de Magis TV mostró que existen permisos críticos e invasivos que no corresponden a una aplicación convencional de streaming y que pueden ser aprovechados con malas intenciones, retomando la clasificación de potencialmente indeseables (PUA).

Entre los permisos que se solicitan al utilizar esta app se encuentran:

android.permission.GET_TASKS: Permite que una aplicación recuperar información sobre las tareas que se ejecutan y puede permitir que aplicaciones maliciosas descubran información privada sobre otras aplicaciones. Así un atacante podría obtener información confidencial sobre el uso del dispositivo o datos de otras aplicaciones.

android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS: Permite que la aplicación monte y desmonte sistemas de archivos para almacenamiento extraíble. Un atacante podría causar daños comprometiendo la seguridad del dispositivo.

android.permission.POST_NOTIFICATIONS: Permite que una aplicación publique notificaciones, lo que habilitaría el envío de spam, phishing o contenido inapropiado.

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE: Un atacante podría acceder a fotos, videos, documentos y otros archivos almacenados en la tarjeta SD, incluyendo información sensible, al permitir la lectura desde el almacenamiento externo.

android.permission.READ_MEDIA_AUDIO: Permite la lectura de archivos de audio desde el almacenamiento externo. Esto permitiría acceder a grabaciones de voz, música y otros archivos de audio guardados en el almacenamiento externo, incluyendo información sensible.

android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES: Las aplicaciones maliciosas pueden usar esto para intentar engañar a los usuarios y que instalen paquetes maliciosos adicionales. Un atacante podría distribuir malware o spyware haciéndolo pasar por una actualización legítima o una aplicación útil.

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Permite que una aplicación escriba en el almacenamiento externo, lo que podría habilitar a un atacante a modificar o borrar archivos importantes, inyectar malware en el almacenamiento externo o robar datos. Esto podría resultar en la pérdida de datos, el compromiso del dispositivo o el robo de información personal.