LNB obtiene certificado ISO 37001-2016 en Sistemas de Gestión Antisoborno

La entrega oficial de las acreditaciones se realizó la tarde de este miércoles 28 de enero, en un acto formal desarrollado en el Foro de la Lotería, donde las recibió el presidente de la misma, Javier Milián, de manos de Raúl Castellón, representante de la empresa certificadora Servimeters.

Foto: LNB.

San Salvador. Tras superar las fases de auditoría, capacitación y adecuación de los procesos de compras públicas y pago de premios, la Lotería Nacional de Beneficencia obtuvo la certificación internacional ISO 37001-2016 Antisoborno.

Así, la LNB se convierte en la primera Lotería Estatal de Centroamérica y la segunda a nivel mundial en alcanzar este estándar, aseguraron autoridades de la institución certificada.

Esta certificación confirma que las compras públicas y el pago de premios se realizan con transparencia, bajo controles alineados a estándares internacionales orientados a la prevención del soborno, fortaleciendo la confianza en la administración de los recursos que gestiona la LNB.

“Con la obtención de la ISO 37001-2016 fortalecemos nuestra gestión institucional y consolidamos una administración íntegra y responsable, respaldada por mecanismos de control que refuerzan la transparencia y la correcta gestión de los fondos generados a través de nuestros sorteos”, señalaron las autoridades.

Milián invitó a la población a participar en los juegos de Lotería con la confianza de que operamos bajo estándares actualizados, seguros y transparentes, promoviendo siempre el juego responsable.

Además, a la ciudadanía a informarse y a utilizar los canales institucionales de denuncia ante cualquier indicio de soborno, para que se activen los procedimientos correspondientes.

Sobre el Sistema de Gestión Antisoborno de la LNB, las personas interesadas pueden visitar la página web: https://www.lnb.gob.sv/sistemagestionantisoborno/