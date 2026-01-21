LIQUIDMANZANA impulsa el futuro del sector inmobiliario

LIQUIDMANZANA es una empresa inmobiliaria que ofrece inversiones y propiedad fraccionada de terrenos mediante el uso de Tesorerías de Activos Digitales (DATs), y aprovecha la tecnología blockchain para tokenizar bienes raíces, así como los flujos de ingresos de proyectos inmobiliarios. Este enfoque moderno del sector permite la compra, venta y negociación instantánea a escala global.

Foto: LM.

San Salvador. Como empresa con visión de futuro, LIQUIDMANZANA ha adoptado la diversa oportunidad de creación de riqueza que ofrece blockchain, así como el enorme potencial y las ventajas que brinda para la prosperidad de quienes participan en esta industria.

El proceso es tan innovador como la tecnología misma: desde la adquisición de tierras hasta la bóveda LIQUIDMANZANA, pasando por el mercado y llegando, finalmente, a la liquidez, LIQUIDMANZANA ha integrado la inversión inmobiliaria con la posición revolucionaria de las criptomonedas como una de las herramientas de inversión más poderosas del mundo.

“La tokenización de los activos del mundo real es mucho más que una palabra de moda tecnológica. El salto tecnológico que ofrece la descentralización traerá mejoras de eficiencia a los mercados comparables a la evolución del caballo y carruaje al automóvil de carreras moderno” dice Pedro J. Solís, CEO de LIQUIDMANZANA.

La propiedad de tierras tokenizada tiene la capacidad de habilitar transacciones inmobiliarias instantáneas tanto para el desarrollo inmobiliario como para transacciones de financiación de proyectos relacionados y un crecimiento de valor sin precedentes, impulsado por blockchain.

Esto es solo el comienzo de un cambio de paradigma en el que la flexibilidad de las monedas digitales puede utilizarse para ayudar incluso a pequeños inversionistas a construir un portafolio inmobiliario sólido.

Están surgiendo nuevos canales de distribución a partir de productos de inversión tokenizados, lo que ha contribuido a un entorno competitivo más sólido, impulsando mayor innovación, mejores servicios para los consumidores y estrategias de precios más eficientes.

La tecnología blockchain también ha creado una ventaja de personalización, nivelando el terreno mediante la propiedad fraccionada, donde incluso un solo activo puede dividirse en numerosos tokens que representan participaciones de propiedad ya sea en el flujo de ingresos del proyecto y, en algunos casos limitados, en la propiedad de los propios activos del proyecto.

Esta inclusividad de la fraccionalización ayuda a fomentar resultados en un entorno de inversión lleno de oportunidades para todos, incluidos quienes cuentan con capital limitado.

El mercado inmobiliario actual representa una oportunidad de $380 billones, el mayor activo del mundo, que sigue siendo en gran medida ilíquido.

Actualmente, este sector está afectado por sistemas de mercado lentos y obsoletos, lo que genera baja liquidez y altas barreras de entrada. El exceso de papeleo y regulaciones resulta ineficiente y limita las oportunidades de inversión global para los individuos.

Entre los socios estratégicos de largo plazo se incluyen: Fireblocks, Elliptic, Sumsub, Shift, Power Expectations, entre otros.

Tras activaciones exitosas durante el último año —incluyendo su participación en la US Strategy for AI & Crypto Summit en Washington D.C. el 8 de julio, y la organización de un VIP Lounge en la 8ª edición del Cripto Latin Fest en Medellín, Colombia, el 22 de agosto— LIQUIDMANZANA se prepara para su TGE (The Genesis Event), que se llevará a cabo el 30 de enero en San Salvador, en Simmer Down, con una conferencia de prensa el 28 de enero, en conjunto con la esperada próxima edición del Plan B Forum.