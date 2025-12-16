Liberty Networks seleccionado para construir primer cable submarino de El Salvador

El nuevo cable de 1800 km conectará El Salvador con los principales centros internacionales, lo que aumentará la capacidad y la resiliencia de Internet de alta velocidad.

Foto: LN.

Miami, Fl. Liberty Networks anunció que ha sido seleccionado por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), el ente regulador de telecomunicaciones de El Salvador, para construir e implementar el primer cable submarino del país.

Este proyecto histórico reforzará la infraestructura digital de El Salvador, ampliará la capacidad de ancho de banda y mejorará la resiliencia de la conectividad del país, indicóun vocero de la empresa, proveedora líder de conectividad empresarial e infraestructura digital en América Latina y el Caribe.

En la actualidad, el país depende exclusivamente de enlaces terrestres con los países vecinos y no cuenta con conexiones submarinas internacionales directas. El nuevo sistema supone un avance fundamental, ya que ofrece una mayor fiabilidad, una mayor capacidad y un mejor acceso para los 6,3 millones de ciudadanos de El Salvador.

Ray Collins, vicepresidente sénior de Infraestructura y Estrategia Corporativa de Liberty Latin America, agradeció a la SIGET por “su confianza y esperamos la siguiente fase del proyecto para desplegar el primer cable submarino del país”.

Agregó que esta inversión va más allá de la construcción de una infraestructura crítica: es la base para un mayor crecimiento económico, innovación y más oportunidades para todos los salvadoreños.

Se espera que el nuevo sistema submarino de El Salvador entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2028. La empresa anunciará pronto el socio tecnológico seleccionado.