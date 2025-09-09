LG xboom junto a will.i.am redefinen la experiencia en audio portátil

Estos dispositivos destacan por ser la mejor opción de audio, proporcionando tecnología de punta, diseño y sonido en perfecta sintonía.
Foto: LG.
San Salvador. LG Electronics presentó una colaboración inédita con will.i.am, el reconocido artista y productor de The Black Eyed Peas creando una nueva experiencia en audio.
El famoso cantante y productor participó en la creación y diseño de esta nueva experiencia de audio que responde directamente a las necesidades de una nueva generación de amantes de la música.
LG xboom by will.i.am combina tecnología, diseño moderno y un sonido de otro nivel para que la fiesta nunca termine. Los nuevos modelos LG xboom by will.i.am ya están disponibles en La Curacao, retailer líder en innovación tecnológica del país.
Como parte de este lanzamiento, LG introduce tres nuevos modelos diseñados para acompañar el estilo de vida dinámico de las nuevas generaciones: LG xboom Stage 301, LG xboom Bounce, LG xboom Grab.
Estos dispositivos destacan por ser la mejor opción de audio, proporcionando tecnología de punta, diseño y sonido en perfecta sintonía. Además, su portabilidad, potencia y un diseño elegante se adaptan a cualquier ambiente, desde una reunión casual hasta una fiesta espontánea con amigos.
La línea LG xboom by will.i.am está basada en tres elementos básicos pero que la hacen totalmente única en el mercado:
Tecnología avanzada: Todos los modelos incorporan funciones de vanguardia como Auracast y Low-Energy Audio, permitiendo una conectividad más fluida y latencia reducida, ideal para sincronizar múltiples parlantes fácilmente.
Diseño premium y versátil: Pensados para quienes no se detienen, los nuevos altavoces cuentan con acabados modernos y elegantes, además de formatos portátiles para llevar el ritmo a cualquier lugar.
Sonido superior: Desarrollado en conjunto con el reconocido artista y empresario will.i.am, la calidad sonora de xboom ofrece una experiencia inmersiva y envolvente, propia de un estudio profesional.
Fernando Palacios, Gerente de Producto en Audio para LG Electronics en Centroamérica destacó: “Los nuevos modelos LG xboom by will.i.am están diseñados para ese consumidor que busca dispositivos que estén a la altura de su ritmo de vida activa y lleno de fiesta. Con una estética cuidada, funciones inteligentes y resistencia comprobada, LG xboom se posiciona como el aliado ideal para quienes viven su vida al máximo para que la fiesta nunca termine”.