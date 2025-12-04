LG mostrará “innovación en armonía contigo” en CES 2026

La compañía presentará espacios impulsados por IA donde la Inteligencia Afectiva evoluciona hacia la Acción Afectiva.

Foto: LG

Seúl. Bajo el lema de su tema para CES 2026, “Innovation in Tune With You” (“Innovación en armonía contigo”), LG compartirá en enero próximo su visión de elevar la vida diaria a través de la Inteligencia Afectiva: ofreciendo experiencias del cliente armonizadas y conectadas de manera fluida.

LG revelará un portafolio de soluciones impulsadas por IA que combinan dispositivos y soluciones de clase mundial con avanzadas tecnologías centrales de IA. LG está evolucionando sus productos hacia soluciones inteligentes diseñadas para ampliar la conectividad significativa entre dispositivos, personas y espacios.

Esta evolución se extiende desde el hogar hasta la movilidad y los entornos urbanos, permitiendo un recorrido vital más fluido y elevado.

Los productos innovadores presentados y demostrados durante LG World Premiere estarán en exhibición durante todo CES 2026 en el stand de LG.

Junto con los productos y soluciones más recientes de la compañía, los visitantes podrán explorar y disfrutar una variedad de experiencias de innovación únicas impulsadas por IA, así como instalaciones inmersivas e interactivas alineadas con la visión centrada en el cliente y el tema de la exhibición de la empresa.

