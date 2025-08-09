Ley de Bancos de Inversión aprobada por la Asamblea Legislativa

Las Entidades de Banca de Inversión, una vez autorizadas por las autoridades competentes, podrán desempeñarse como Proveedores de Servicios de Activos Digitales, Emisores de Activos Digitales y Proveedores de Servicios Bitcoin.

San Salvador. La recién aprobada Ley de Bancos de Inversión, avalada por 55 de 60 diputados, está enfocada en entidades que presten servicios como gestión de activos, asesoría financiera, estructuración de operaciones corporativas (fusiones, adquisiciones), financiamiento estructurado y análisis de mercado, entre otros.

Según los legisladores, esta normativa atenderá a los inversionistas sofisticados (personas naturales o jurídicas con alto conocimiento, capacidad financiera y experiencia en el manejo de inversiones complejas) con un patrimonio igual o mayor a $250,000 en activos líquidos.

Además, ofrecerá transacciones específicas que se diferencian con otros bancos, como la implementación de proyectos de infraestructura, de energía, telecomunicaciones y de desarrollo urbano, debido a que las entidades pueden diseñar esquemas de financiamiento complejo.

Los diputados explicaron que la ley generará ventajas como la atracción de capital privado internacional, grupos financieros y actores de alto patrimonios para instalarse en el país o utilizar plataformas de operaciones regionales; además, impulsará a sectores estratégicos.

Otro beneficio es la profundización en el mercado de capital y activos digitales, abriendo operaciones modernas seguras y regulares como el bitcoin, stablecoins, oro tokenizado y otros instrumentos digitales, con la regulación debida del Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

La asesora del despacho del Ministerio de Economía, Marta Solís, sostuvo que ley prevé modernizar el sistema financiero nacional y dar a los inversionistas sofisticados un servicio transparente, confiable y ágil que contribuya al desarrollo del país

La Ley

El marco legal estará dirigido, únicamente, a un grupo específico de personas naturales, jurídicas y empresas que tengan amplio conocimiento y experiencia en temas financieros.

El dinero podrá ser efectivo, en moneda de curso legal, y activos de fácil liquidación, es decir, bienes o recursos de una persona natural o jurídica que puedan ser usados inmediatamente, sin restricciones legales, y se encuentren libres de gravámenes.

Los Bancos de Inversión podrán realizar operaciones activas y pasivas, como abrir y mantener cuentas a la vista y a plazo, pudiendo recibir depósitos y efectuar pagos a través de redes de pago y realizar cualquier otra función propia de una cuenta.

Además, podrán captar fondos mediante la emisión de bonos, certificados valores y productos estructurados y cualquier otro mecanismo autorizado; descontar letras de cambio pagarés y otros documentos; pero también mantener activos y pasivos en monedas extranjeras y efectuar operaciones de compra y venta de divisas.

Una de las principales innovaciones que introduce la Ley de Bancos de Inversión es la incorporación de operaciones con Bitcoin y activos digitales dentro del marco regulador del sistema financiero salvadoreño.

Las Entidades de Banca de Inversión, una vez autorizadas por las autoridades competentes, podrán desempeñarse como Proveedores de Servicios de Activos Digitales, Emisores de Activos Digitales y Proveedores de Servicios Bitcoin.