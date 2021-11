Ley de Agentes Extranjeros presenta el Ministro de Gobernación

Las injerencias no serán admitidas y menos financiamiento de actos de terrorismo, marchas y partidos políticos. Esta es una muestra clara de la Asamblea Legislativa para combatir todo tipo de corrupción

San Salvador. El Salvador tendrá en el futuro muy próximo una ley que permitirá controlar efectivamente los fondos que se envían a El Salvador bajo el disfraz de donaciones, pero que sirven para financiar eventos con tintes claramente políticos.

El Ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, presentó el proyecto de ley denominado Ley de Agentes Extranjeros, el cual establece el régimen jurídico aplicable a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero.

Se quiere asegurar la transparencia de estos organismos en el país y aplica también para asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, pero no a las de carácter social ni donaciones de países o personas amigas aliadas en beneficio de la causa social, explicó el funcionario.

Esta ley para transparentar las donaciones, beneficiará tanto a donantes como a receptores porque no se pagarán impuestos por esta ayuda y la misma irá íntegra para la gente que lo necesita, señaló.

Las donaciones extranjeras para causas sociales serán fomentadas por el gobierno y estarán libres de impuestos, reiteró el Ministro; se creará un registro de agentes extranjeros por medio de una nueva dirección en Gobernación, en la que se deberán inscribir los sujetos obligados conforme a la nueva ley; tendrá autonomía funcional y técnica y será encargado de administrar todo tipo de instrumentos para su desarrollo.

También permitirá defender la soberanía y dignidad de este país y se prohibirá la injerencia extranjera y que las ONGs de fachada disfracen de donación lo que claramente es una injerencia extranjera, como lo hacen los países de primer mundo, como Estados Unidos.

“La población tiene derecho a conocer a los extranjeros que tienen intereses de manejar algunos temas que solo nos competen a los salvadoreños”, justificó el funcionario y aseguró que esto permitirá garantizar la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política del país.

Un agente extranjero no podrá darle dinero a un ningún político, partido político, fundación u ONG para realizar actos políticos o de terrorismo.

El Diputado Christian Guevara recibió la iniciativa que será estudiada por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa.

Esta ley es común en países con democracias consolidadas y, al igual que en estos, El Salvador ahora busca un registro de agentes extranjeros para que todas las organizaciones que reciben dinero del extranjero, lo transparenten en su uso.

Organizaciones como Funde, que reciben millones de dólares todos los años, por primera vez transparentarán el origen y destino y ejecución de los fondos, se congratuló Guevara.

“Esto no afecta a las donaciones para beneficio social para los salvadoreños, al contrario, estas no pagarán impuestos. El Salvador seguirá gestionando donaciones”, reiteró el Diputado Cyan. Las injerencias no serán admitidas y menos financiamiento de actos de terrorismo, marchas y partidos políticos. Esta es una muestra clara de la Asamblea Legislativa para combatir todo tipo de corrupción, concluyó.