¿Lavar la ropa está haciendo que gastes más agua de lo necesario?

Tecnología eficiente permite ahorrar hasta un 76% de agua en cada lavada, mientras promueve hábitos más sostenibles en el hogar.

Foto: Mabe

San Salvador. El lavado de ropa, una de las tareas domésticas más comunes, representa hasta el 17% del consumo total de agua en los hogares. Sin embargo, muchas personas desconocen que su lavadora podría estar utilizando más agua de la necesaria, especialmente si no cuenta con tecnologías de eficiencia.

Las lavadoras tradicionales utilizan en promedio entre 90 y 120 litros por carga, mientras que nuevos modelos con tecnología de ahorro como Aqua Saver Green de Mabe pueden reducir ese consumo hasta en un 76%, sin comprometer el desempeño.

Esta tecnología funciona a través de un sistema de recirculación que reutiliza el agua durante el ciclo de lavado, brindando un resultado óptimo con un menor impacto ambiental.

Además del ahorro de agua, este tipo de electrodomésticos permite reducir el consumo energético y cuidar mejor las prendas, lo que se traduce también en ahorros económicos para las familias.

A pesar de los avances, los niveles de conocimiento sobre el impacto ambiental del lavado de ropa siguen siendo bajos en Centroamérica. Por ello, distintas marcas han venido impulsando campañas educativas y soluciones tecnológicas que faciliten al consumidor una toma de decisiones más responsable en su hogar.

Otras iniciativas de Mabe en marcha incluyen programas de educación al consumidor, campañas para el uso responsable de electrodomésticos y nuevas plataformas digitales que acompañan al usuario en la adopción de prácticas sostenibles, tales como Green Cycle, el programa de sustentabilidad de la empresa.