Lactolac expandirá su planta en Nejapa, San Salvador Oeste

Vilma de Calderón: “Hoy, seguimos creciendo como una compañía netamente salvadoreña, aprovechando las condiciones de seguridad y gestión de crecimiento económico que vive nuestro país”.

Foto: Lactolac.

San Salvador Oeste. Lactolac anunció este martes la expansión de su planta en Nejapa, ahora parte del municipio de San Salvador Oeste, como parte del Plan de Expansión 2026-2029, con una inversión estimada de $50 millones.

Representantes de la marca dijeron que esta expansión reafirma el compromiso de la empresa con el desarrollo de El Salvador.

Este proyecto contempla la ampliación de la capacidad de almacenamiento, la incorporación de nueva tecnología y el fortalecimiento logístico, lo que permitirá incrementar significativamente la producción, generar nuevos empleos y contribuir al crecimiento de la economía nacional.

El acto simbólico de la primera palada marca el inicio de una nueva etapa que permitirá llevar alimentos lácteos nutritivos, inocuos y de alta calidad a mercados locales e internacionales, según los ejecutivos.

La vicepresidente de la empresa, Vilma de Calderón, dijo que “esta experiencia significativa representa un nuevo paso en nuestro crecimiento y nuestra apuesta firme por seguir invirtiendo en El Salvador” y que la expansión consolida a Lactolac “como empresa líder en El Salvador y en la región centroamericana”.

El alcalde de San Salvador Oeste, José Urbina, , quien estuvo presente durante el anuncio destacó que “San Salvador Oeste continúa consolidándose como un polo logístico de desarrollo, acompañando el esfuerzo del presidente Nayib Bukele en la construcción de un país más próspero”.

También valoró que este tipo de inversiones son una muestra clara de confianza en el municipio y en el país. “La llegada de proyectos como el de Lactolac fortalece nuestra visión de convertir a San Salvador Oeste en un referente industrial y logístico”, estimó.

Finalmente, el funcionario señaló que “cuando empresas comprometidas como Lactolac apuestan por crecer en nuestro territorio, nos demuestran que juntos podemos construir un futuro de oportunidades para nuestra gente.»

Calderón concluyó en que Lactolac es parte integrante de la comunidad de Nejapa, donde fue pionera en los primeros desarrollos industriales de este distrito. “Hoy, seguimos creciendo como una compañía netamente salvadoreña, aprovechando las condiciones de seguridad y gestión de crecimiento económico que vive nuestro país”.