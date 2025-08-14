La Unión finalista en el béisbol de los Juegos Estudiantiles

Se inició la fase regional en el Parque Saturnino Bengoa, con Centros Educativos del país, en la categoría 13-14 años, en la que los orientales ganaron por partida doble.

Por: Carlos Hernández. El equipo del Complejo Educativo Barrio La Fátima de La Unión se convirtió este miércoles en el primer finalista del torneo de béisbol de los Juegos Deportivos Estudiantiles 2025, Fase Regional, en la que se midieron los equipos del grupo A junto al Centro Escolar Walter Thilo Deininger, de La Libertad y el Centro Escolar República Argentina, de Mejicanos, San Salvador.

El torneo del deporte de batear y correr es organizado por la Federación Salvadoreña de Béisbol, con el apoyo del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

En el primer encuentro de la jornada, el equipo del Complejo Educativo Barrio La Fátima, de La Unión se impuso 13 carreras por 1 al Centro Escolar Walter Thilo Deininger, de La Libertad. Los orientales marcaron carreras en todos los innings, incluyendo un rally final de cinco anotaciones en la quinta entrada. Alfredo Ábrego fue el pitcher ganador, mientras Ezequiel Hernández cargó con el revés.

El equipo de La Unión repitió victoria en el segundo encuentro al imponerse, por juego sin hits ni carreras al Centro Escolar República Argentina, de Mejicanos, San Salvador. Gerson Flores se agendó el triunfo desde la lomita y Julio Argueta se quedó con el revés.

Finalmente, en el tercer choque de la fecha, el equipo de La Libertad se impuso 10 carreras por 1 a los de San Salvador. Eduardo Carrillo se llevó la victoria y Ezequiel Hernández fue el derrotado.

El próximo miércoles 20 de agosto le tocará el turno al grupo B, con otros tres equipos de otros departamentos, mientras que el miércoles 27 de agosto se disputará la gran final de esta categoría, con los dos mejores ganadores en ambas jornadas. Para el mes de septiembre seguirán estos Juegos Deportivos Estudiantiles de béisbol con otras categorías.