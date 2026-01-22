La tecnología con IA de HONOR será el mejor compañero en el inicio de clases

En un entorno educativo cada vez más digital, HONOR cuenta con dispositivos que no solo conectan, sino que acompañan, apoyan y potencian el aprendizaje, facilitando que estudiantes y padres enfrenten el regreso a clases con mayor confianza, organización y eficiencia.
Foto: HONOR.
San Salvador. El regreso a clases representa uno de los momentos más importantes y emocionantes para miles de niños y jóvenes salvadoreños.
La tecnología se ha consolidado como una herramienta fundamental para apoyar el aprendizaje, la organización y el acompañamiento académico de estudiantes desde primaria hasta la universidad.
Con esta visión, HONOR destaca cómo la inteligencia artificial (IA) integrada en sus dispositivos se convierte en un aliado cotidiano para estudiantes y padres de familia. Hoy, la IA aplicada a los smartphones permite facilitar tareas escolares, reforzar contenidos educativos y optimizar el tiempo de estudio.
“Cada etapa educativa tiene necesidades distintas. Por eso, modelos como el HONOR 400 Smart, HONOR 400 Lite y HONOR X7d están pensados para adaptarse a estudiantes de primaria, bachillerato y universidad, ofreciendo rendimiento, batería y funciones inteligentes que apoyan el estudio diario”, expresó Mauricio Cestoni, Gerente de Mercadeo de HONOR El Salvador.
El HONOR X7d es el indicado para ser el primer dispositivo de un estudiante ya que es resistente a caídas, salpicaduras de agua y exposición al polvo, gracias a la certificación SGS de 5 estrellas e IP65.
Su batería de 6,500 mAh y carga rápida de 35W brinda una duración prolongada incluso si se disfruta de juegos o programas en streaming.
Por su parte, el HONOR 400 Smart es ideal para quienes concentran su material de estudio en el móvil, gracias a su batería de larga duración y una vida útil estimada de hasta cinco años.
Incorpora tecnología HONOR RAM Turbo, que ofrece un rendimiento ágil equivalente a hasta 16 GB de RAM, y hasta 256 GB de almacenamiento interno, permitiendo guardar miles de archivos y contenidos educativos sin preocupaciones.
El HONOR 400 Lite destaca por su batería de 5,230 mAh, con autonomía de hasta tres días y carga rápida HONOR SuperCharge de 35W.
Está pensado para estudiantes de bachillerato y universitarios que requieren multitarea, clases virtuales, investigación y creación de contenido, e integra un botón de IA con traducción en tiempo real, además de hasta 256 GB de almacenamiento interno.