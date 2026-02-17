La LNB impulsa la Semana del Juego Responsable

Desde la Lotería invitamos a los jugadores y a la ciudadanía en general a participar activamente en las dinámicas informativas de esta semana, a abrazar nuestros mensajes de concientización y, sobre todo, a hacer del juego una experiencia divertida, responsable y controlada.

Foto: LNB.

San Salvador. En el marco de la Semana del Juego Responsable, desde la Lotería Nacional de Beneficencia se impulsa la promoción de un juego informado, seguro y responsable.

Estos está en consonancia con los estándares de la World Lottery Association (WLA) y la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE), señalaron autoridades de la institución.

Agregaron que así se busca informar y concientizar a la población sobre las características, implicaciones y riesgos asociados a los juegos de azar, y así permitir a los jugadores tomar decisiones responsables, sin afectar su bienestar social, familiar ni económico.

“Para nosotros, el juego debe ser siempre una actividad de entretenimiento planificada, y nunca una forma de escape ante problemas emocionales, económicos o situaciones que pongan a las personas en riesgo de ludopatía u otras adicciones asociadas”, advirtieron las autoridades.

LA LNB trabaja permanentemente en la prevención de conductas de riesgo, priorizando la protección de las familias salvadoreñas. Por eso se mantienen procesos constantes de capacitación, actualización y certificación, que permiten aplicar las mejores prácticas internacionales y posicionar a la Lotería como un referente en el sector a nivel iberoamericano.

Este compromiso se refleja en la Certificación de Nivel 2 en Juego Responsable, que la LNB obtuvo en 202 3 tras un riguroso proceso de preparación y evaluación.

De manera complementaria, como parte de CIBELAE la LNB impulsa la creación y el fortalecimiento de leyes y regulaciones orientadas a la eliminación del juego ilegal, como una acción clave para proteger a los usuarios y fortalecer la integridad del sector.

“Desde hoy hasta el viernes 20, en conmemoración del 17 de febrero, Día Internacional del Juego Responsable, iniciamos una campaña de sensibilización y educación con la que invitamos a los salvadoreños a tomar el control de sus hábitos de juego, recordando que jugar responsablemente implica poner límites claros, destinar de los ingresos, únicamente un porcentaje que no comprometa las responsabilidades familiares y evitar cualquier forma de presión social”, indican las autoridades.

Y es que el juego no debe generar conflictos personales ni sociales, sino mantenerse como una experiencia de entretenimiento basada en la moderación, el autocontrol y decisiones conscientes, pues jugar responsablemente no es dejar de jugar, sino saber cuándo parar.