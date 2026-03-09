La impunidad ya no cabe en el Plan Control Territorial

Los últimos casos implican a padres de familia de niños que integran dos equipos infantiles de fútbol, que jugaban en El Cafetalón, Santa Tecla. Los padres se liaron a golpes y cuatro de ellos habrían sido detenidos. La semana recién pasada, un ebrio que causó la muerte de una pareja de adultos mayores en Morazán Sur, fue detenido y entregado a la justicia.

Fotos: PNC/FGR.

San Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC) ha reportado una serie de intervenciones y capturas significativas en diversas zonas del país, desde del inicio del Plan Control Territorial, abordando delitos que van desde daños a la propiedad privada, hasta violencia intrafamiliar y homicidios.

Las acciones en la última semana de febrero y la primera de marzo, por ejemplo, demuestran un esfuerzo coordinado para garantizar la seguridad y hacer cumplir la ley.

Homicidios y Tentativas de homicidio

Una de las intervenciones más destacadas ocurrió en Teotepeque, La Libertad Costa, donde un hombre identificado como Ernesto Antonio Montoya, de 39 años, falleció tras abalanzarse con un corvo contra un agente policial que atendía una denuncia de violencia

intrafamiliar. Montoya había lesionado previamente a una mujer. La PNC afirmó que el agente actuó en legítima defensa, en cumplimiento de su deber de proteger a las víctimas.

En Metapán, Santa Ana Norte, Héctor Carrillo Osorio fue capturado por el homicidio de un hombre al que lesionó con un objeto contundente. El agresor confesó que el motivo fue una disputa por un juego de naipes en el que sospechaba que la víctima le había hecho trampa, ganándole $240. Ambos habían estado bebiendo alcohol.

Otro caso de homicidio se registró en Atiquizaya, Ahuachapán Norte, donde Miguel Ángel Sandoval Castaneda, de 55 años y dueño de una venta de granos básicos, fue detenido por causar la muerte a un hombre con un objeto contundente tras una discusión. La investigación preliminar indica que ambos habían consumido alcohol.

En San Pedro Puxtla, Ahuachapán Sur, Rafael Antonio Pineda Pérez, pandillero de la MS13, clica Miramares Locos Salvatruchos, fue capturado como responsable de un homicidio. Según las investigaciones, Pineda Pérez tuvo una riña con la víctima, a quien lesionó con un corvo, causándole la muerte. Ambos también se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Finalmente, en Aguilares, San Salvador Norte, dos hombres fueron capturados por intento de homicidio. Brandon Omar Castillo Rivera y Juan Carlos Zamorano Callejas (dueño de un bar) apuñalaron gravemente a un hombre que intentó separarlos durante una pelea. Castillo Rivera fue ubicado en Chalatenango Centro, mientras que Zamorano Callejas, en Aguilares.

Un caso de homicidio agravado en grado de tentativa se reportó en el barrio La Vega, San Salvador, donde Norberto Eulalio Benítez Vega, de 38 años, atacó a su compañera de vida con un envase de vidrio tras una discusión pasional, causándole lesiones graves en la

cabeza. La víctima fue trasladada a un hospital y su condición es delicada.

Violencia Intrafamiliar y Agresiones

La PNC también actuó en varios casos de violencia intrafamiliar. En Jocoro, Morazán Sur, Edwin de la Paz Guevara Álvarez, de 38 años, fue detenido por agredir en estado de ebriedad, a su compañera de vida causándole diversas lesiones en el rostro.

En Cojutepeque, Cuscatlán Sur, Jonathan Mauricio García Rivas, fue capturado en colonia Las Delicias tras la circulación de un video en redes sociales que lo mostraba agrediendo a su compañera de vida.

Tráfico Ilícito de Drogas y otros

En una operación antinarcóticos, la División Antinarcóticos de la PNC capturó en flagrancia de Mártir Bladimir Rodríguez Guardado por tráfico ilícito. Durante el allanamiento, se le incautaron ocho kilogramos de cocaína,

balanzas electrónicas, un triturador, una pipa, un vehículo, un teléfono celular y dinero en efectivo. La PNC reiteró su compromiso de combatir el narcotráfico.

En Ahuachapán, Guillermo Alfredo Torres Arévalo y Fabiola Nataly Rodríguez De La Cruz fueron capturados en el cantón Ashapuco por el hurto de un tambo de gas.

En Mejicanos, San Salvador Centro, Kevin Isaac García Rivas fue identificado e intervenido sobre 29ª a.n., como sospechoso de dañar el retrovisor de un vehículo tras una discusión en la calle Zacamil, un incidente que también circuló en redes sociales.

Finalmente, en Tamanique, La Libertad Costa, Cristóbal Post Aquino Waller, de 29 años, fue detenido por causar un accidente de tránsito en el km 49 ½ de la carretera Litoral. Este dio positivo a la prueba de alcotest con 239°.