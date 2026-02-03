La Fesalteme celebró el I Abierto por Edades 2026

Los campeones de la categoría U15 fueron Marina Matute, de Honduras, quien venció 3-1 en la final a Amy Guinea, de Santa Ana, y el santaneco Melvin Javier Muñoz al superar 3-0 al capitalino Javier Sánchez.

Foto: Fesalteme.

San Salvador. La Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa (Fesalteme) desarrolló el pasado fin de semana el I Abierto por Edades 2026, competencia que reunió a más de 100 atletas en las categorías desde los 7 años hasta máster.

El sábado fue el turno para los atletas de la categoría U7 mixto, U9, U11, U13 y U15; el domingo entraron en acción los tenimesistas de categoría libre (primera) y máster.

En U7 mixto, el ganador fue Aarón Campos al vencer a Ximena Santos, en una final de atletas santanecos; en U11 femenino, la campeona fue Sofía Rodríguez tras vencer 3-1 a Eunice López también en una final de representantes de Santa Ana; en U13 la ganó la jugadora hondureña Marina Matute, quien se impuso 3-0 en la final a la santaneca Sara Viera y en la rama masculina dominó Pablo Ventura, de San Salvador, al imponerse 3-1 al santaneco Gerson Villalta.

Los campeones de la categoría U15 fueron Marina Matute, de Honduras, quien venció 3-1 en la final a Amy Guinea, de Santa Ana, y el santaneco Melvin Javier Muñoz al superar 3-0 al capitalino Javier Sánchez.

En la jornada del domingo, Samirah Muñoz venció 3-1 a Cristina Machado en la final de la categoría libre femenina; mientras que, en la masculina, el campeón fue Edgardo Sánchez al vencer en la final a Jaime Galeano, en duelo de jugadores capitalinos.

