LA Fercha y Wayla Montana encienden la escena con “Bandida”

El tema fue producido en la ciudad de Marbella, España y las voces grabadas en San Francisco, EE.UU y en El Salvador.

Foto: Cortesía.

San Salvador. ​El género urbano en El Salvador reclama su trono con el estreno de “Bandida”, la nueva colaboración explosiva entre “La Reina Del dembow”, LA Fercha y “El rey del Trap”, Wayla Montana. Un viaje directo a la época dorada del reggaetón, diseñado específicamente para dominar las pistas de baile y las discotecas del país.

La artista de San Juan Opico, La Libertad está enfocada en proyectos y presentaciones en vivo en ciudades como: Los Ángeles, Nueva York, California entre otros. además, próximamente estrena su primer álbum de estudio pautado para medio año.

​Wayla Montana originario de Usulután, representa la nueva fuerza del talento Salvadoreño, un artista emergente y versátil que viene abriéndose espacio en la escena nacional.

​“Queríamos rescatar esa fuerza del reggaetón de antes, el que te obliga a bailar desde que suena el primer beat. ‘Bandida’ es para la gente que vive la música en la discoteca”, comentan los artistas.

El tema fue producido en la ciudad de Marbella, España y las voces grabadas en San Francisco, EE.UU y en El Salvador. por el reconocido productor “El Idealista” quien ha trabajado con artistas como: Brytiago, Piso 21, Farruko, Lenny Tavarez, Hanzel La H, Shadow Blow, Casper mágico y Fronti, entre otros

El material ya está Disponible en todas las plataformas digitales y tiendas musicales (Spotify, Apple Music, YouTube Music, YouTube).