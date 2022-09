El evento será realizado en el Centro Cultural de España en El Salvador este sábado 10 de septiembre a las 5:30 p.m., anunció la entidad cultural.

Foto: CCESV.

San Salvador. Este sábado la escritora Georgina Vanegas presentará su nuevo libro Él, una obra publicada por la Editorial Ojo de Cuervo, casa editorial dedicada a promover la escritura de mujeres de El Salvador y Centroamérica.

Georgina Vanegas es escritora, periodista, speechwriter profesional y especialista en comunicaciones, marketing y publicidad.

Sobre su libro, la mexicana Victoria García Jolly dijo que “esta serie de relatos va dibujando una relación que nos es conocida y, a su vez, nos es nueva; sus palabras nos hacen viajar a un mundo onírico, a uno de recuerdos en el que se confunde la fantasía con la realidad, la vigilia con los sueños”.

Georgina ha escrito libros como El Taxidermista, que en 2007 ganó la primera mención honorífica del Premio Centroamericano de Cuento Francisco Gavidia, publicada por Índole Editores.

La obra narrativa de Vanegas ha sido también publicada en las selecciones Memorias, de La Casa 12 narradores (Índole Editores), Historias de dos ciudades (Sagitario Ediciones), REGIÓN Antología de Cuento Político Latinoamericano (Editorial Interzona), y Novel of the World (Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori).

La actividad tendrá lugar en la sala de exposiciones del CCESV, ubicado en la calle La Reforma, número 166, colonia San Benito, en San Salvador.

Las personas que lleguen en vehículo pueden parquear en la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en El Salvador, situada en la calle número 2, entre la calle La Reforma y la calle Loma Linda. La actividad es libre y gratuita. La editorial Ojo de Cuervo colocará un punto de venta donde podrá adquirirse el libro.