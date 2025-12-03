La Constancia y jóvenes talentos de APAC presentan recetario navideño 2025

El recetario es una iniciativa que celebra el sabor, la creatividad salvadoreña y la moderación en las fiestas de fin de año, coinciden los representantes de ambas empresas.

Fotos: Periódico Equilibrium.

San Salvador. El tradicional Recetario Navideño creado por La Constancia y apoyado por jóvenes estudiantes de la Academia Panamericana de Arte Culinario (APAC) fue presentado el martes.

Los platillos, cuatro en total, que forman parte de este recetario, no solo buscan satisfacer el gusto de los salvadoreños sino de degustar en las comidas las tradicionales cervezas nacionales y motivar a mantener un consumo responsable de estas bebidas, destaca Javier Benavides, gerente de Reputación y Sostenibilidad de La Constancia.

Según Benavides, este recetario es una edición renovada y busca inspirar a los salvadoreños a crear momentos especiales alrededor de la mesa, apoyando así a jóvenes talentos culinarios del país, seleccionados a través de una competencia organizada en alianza con la APAC.

Los platillos de tres parejas ganadoras por su creatividad y dominio técnico, más una receta especial elaborada por un Chef Ejecutivo de APAC, aporta al sello profesional del menú navideño que busca promover experiencias memorables que unen a las personas, innovación en la cocina, apoyo a los emprendedores, y la promoción de la moderación, especialmente durante las celebraciones de fin de año.

Las cuatro preparaciones creadas especialmente para esta edición son las llamadas “Caricia al Alma”, “Ocaso Carmesí”, “Mosaico a la Cerveza” y “Pechuga de Pollo en Salsa de Cerveza Pilsener y Naranja”.

Cada receta incorpora cervezas del portafolio de La Constancia para realzar sabores y complementar los platos con el maridaje perfecto para esta temporada.

El Recetario Navideño 2025 está disponible en las redes sociales oficiales de La Constancia y de APAC.