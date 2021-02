La Casa del Escritor será centro de formación literaria

El inmueble que ahora alberga la Casa del Escritor fue la residencia del célebre escritor Salvador Salazar Arrué, conocido como Salarrué. En esta se pueden apreciar fotografías del escritor y su familia, libros con sus escritos y artículos personales del poeta.

Foto: Cultura.

San Salvador. El Ministerio de Cultura anunció que se ha asignado un nuevo rol y horarios de La Casa del Escritor, ubicada en Los Planes de Renderos, San Salvador.

Fuentes de la Dirección Nacional de Bibliotecas, Archivo y Publicaciones aseguró que entre las nuevas líneas de acción se encuentran: impulsar programas de becas de creación literaria; asimismo, formular y desarrollar procesos formativos con escritores, talleres de poesía, cuento, novela y ensayo.

Las autoridades dijeron, además, que se impulsará, próximamente, la realización de conversatorios, entre otras actividades.

Las nuevas jornadas de atención para el público y las personas escritoras están enmarcadas en el eje cuatro del Plan Cuscatlán del gobierno y se impulsarán en los horarios siguientes: miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; viernes y sábado de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.; y domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

El inmueble que ahora es la Casa del Escritor fue la residencia del célebre escritor Salvador Salazar Arrué, conocido como Salarrué. En esta se pueden apreciar: fotografías del escritor y su familia, libros con sus escritos y artículos personales del poeta.

Las personas interesadas pueden acercarse a las instalaciones en calle Balboa, km 10, Planes de Renderos, frente a la iglesia Nuestra Señora de Fátima. La entrada es gratis.