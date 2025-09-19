La campanera, del control de pandillas al control del Estado

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, entregó este jueves la nueva estación policial en el reparto La Campanera, de Soyapango, para ampliar la tranquilidad de sus habitantes

Foto: Ministerio de Seguridad.

San Salvador. El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, participó este jueves en la entrega de la nueva estación policial en La Campanera, lo que consideró un “hito significativo” que refleja el compromiso del presidente Nayib Bukele.

El funcionario señaló que esta moderna sede cuenta con tecnología de vanguardia y un diseño que permitirá a los elementos policiales desarrollar su labor más eficiente y más cercana a la gente.

“Con este proyecto seguimos dignificando a nuestra Policía Nacional Civil y fortaleciendo el modelo de seguridad que brinda a las familias un entorno más seguro y favorable para su desarrollo y bienestar”, consideró el funcionario, quien además dijo que la entrega de la nueva sede, recuerda el amor a la patria que tenía el Comisionado General Mauricio Arriaza Chicas (fallecido el 8 de septiembre del año pasado en un accidente de helicóptero), ya que era parte de sus proyectos y aspiraciones ver esta obra finalizada.

El compromiso es con la seguridad y el bienestar de los habitantes de esta comunidad, finalizó Villatoro, al referirse a este territorio que durante décadas estuvo sometido a la voluntad del terrorismo.