Karlita y sus amigas se robó el corazón de su público en su gira por El Salvador

Foto: Cortesía.



San Salvador. El reconocido grupo infantil mexicano “Karlita y sus amigas”, finalizó una gira de 3 conciertos por El Salvador, donde cientos de personas disfrutaron de sus canciones, música en vivo, dinámicas y premios.

La afluencia de asistentes fue masiva en las presentaciones artísticas realizadas en el parque Cuscatlán y los centros comerciales Plaza Mundo Soyapango y Metrocentro San Salvador.

“Estamos muy felices por el recibimiento del público salvadoreño, hemos sentido el cariño de grandes y chicos al cantar y bailar nuestras canciones”, aseguró Karlita de León, líder y vocalista del grupo.

Esta es la primera gira internacional del grupo conformado por Karlita, AniLu y Alaia, donde presentaron oficialmente su disco “Mis Mascotas”, que contiene importantes éxitos, entre ellos: El Gato bandido, Luno mi perro saltarín, mi perrita estrella y el baile de mis mascotas entre otras.

La producción del disco estuvo a cargo del compositor y empresario mexicano Tarín de León, quien aseguro que “Nunca nos imaginamos la aceptación del disco por parte del público asistente, hemos tenido un lleno total en los 3 conciertos y vimos que todo mundo bailaba y cantaba con las dinámicas y canciones del grupo”.

Durante su gira por El Salvador Karlita y sus amigas estrenó sus últimas dos canciones: El baile de Pepito (Dedicada a nuestro país) y El pescadito loco, inspiradas en sucesos y vivencias cotidianas ocurridas a las integrantes de la agrupación.

“El pescadito loco” fue inspirada en un día de playa, cuando un pez se acercó a Karlita y comenzó a morder sus deditos del pie y se mantuvo junto a ella durante varios minutos. “El baile de pepito” cuenta la historia de José, hermano de AniLu, un niño inquieto, bailarín y muy bromista, aseguró De León.

Extraoficialmente ha trascendido que, ante el éxito obtenido en esta gira por El Salvador, el grupo estaría planificando una segunda gira para los primeros días del mes de octubre próximo, donde ofrecerían presentaciones en diferentes puntos del país.

Para conocer más de este proyecto musical y de las aventuras de sus integrantes, pueden visitar el canal oficial de Youtube, Spotify y otras redes sociales como Karlita y sus Amigas.