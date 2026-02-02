Karate desarrolló un tope de control con miras al CCONDEKA

Otra competencia con criterio selectivo será la Copa El Salvador 2026, que se disputará el 7 de febrero, además de algunos controles internos.

San Salvador. La Federación Salvadoreña de Karate (FSK) realizó el II Tope de control de preselecciones nacionales, con 107 atletas de los niveles mayor, junior e infantil de Occidente, Centro y Oriente.

Inició con la modalidad de katas y kumite de los karatecas mayores y junior, en la Villa Centroamericana; continuó el nivel infantil (8 a 13 años).

Williams Serrano, gerente técnico de la Federación Salvadoreña de Karate (FSK), explicó que el tope de control es uno de los filtros para definir la delegación que asistirá al Campeonato Centroamericano de karate (CCONDEKA 2026) a celebrarse en Managua, Nicaragua, del 1 al 8 de marzo próximo.

En el tatami dieron una demostración de su buen nivel técnico Gabriella Izaguirre, Helen Galán y Sofía Orantes, atletas del Programa Esfuerzo y Gloria, quienes compitieron en la categoría -50 kilogramos, mientras que en -84 kg, una de las buenas peleas la protagonizaron Jorge Merino y Leonardo Cibrián.

La otra competencia con criterio selectivo será la Copa El Salvador 2026, que se disputará el 7 de febrero, además de algunos controles internos.