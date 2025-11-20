Juan Luis Guerra estará presente en el Carnaval de San Miguel

Autoridades del gabinete de Seguridad garantizan un dispositivo de unos cinco mil elementos de la Policía y la Fuerza Armada para cuidar a los asistentes al próximo evento musical en el citado departamento del oriente del país.

Foto: Redes sociales del artista.

San Salvador. Mario Villacorta, representante de Two Shows, en El Salvador, anunció este jueves que el cantante dominicano, Juan Luis Guerra, es el artista internacional invitado para el Carnaval de San Miguel.

La presencia del artista es una muestra de la robustez del ambiente de seguridad que vive el país, gracias a las medidas que mantiene el gobierno del presidente Nayib Bukele, dijeron la ministra de Turismo, Morena Valdez, y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

En ese mismo contexto de seguridad, el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, anunció que a los 2,400 efectivos que desplegará la Policía Nacional Civil se sumarán 3 mil miembros de la Fuerza Armada.

Esto significa que más de cinco mil elementos de ambas instituciones garantizarán la seguridad durante el desarrollo del tradicional evento a realizare el próximo 29 de noviembre.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa garantizando el desarrollo de eventos de alto nivel para agregar valor y crear nuevos espacios para el disfrute familiar y la atracción de más turistas nacionales y extranjeros al oriente del país, señalaron, por su parte, fuentes de la presidencia de la República.

Morena Valdez, destacó que este festejo se ha convertido en uno de los eventos que más visitantes atrae y que representa una valiosa oportunidad para dinamizar la economía local y proyectar al país como un destino turístico en constante crecimiento.

Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, explicó que se implementarán acciones complementarias antes, durante y después del evento: “Estamos enfocados en atención prehospitalaria, es decir, primeros auxilios en puntos estratégicos, así como en la verificación de medidas de seguridad en diferentes establecimientos”, dijo.