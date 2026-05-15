Japón y El Salvador exploran nuevas posibilidades de cooperación

Desde 1990, Japón ha apoyado 400 proyectos relacionados con educación, salud, agua y agricultura, además de infraestructura vial importante para el desarrollo del oriente del país.

Foto: VP.

San Salvador. El vicepresidente Félix Ulloa hijo y el embajador de Japón en El Salvador, SANO Taketoshi, sostuvieron este viernes un encuentro durante el cual abordaron temas de interés bilateral.

También conversaron sobre la cooperación que dicho país asiático ha dado a El Salvador mediante la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en el que se destaca el financiamiento de infraestructura vial en el oriente del país, específicamente del Periférico Gerardo Barrios, en San Miguel que representa una obra de construcción vial clave en la conectividad logística con la Carretera Panamericana.

Desde 1990, Japón también ha apoyado 400 proyectos relacionados con educación, salud, agua y agricultura, expuso el vicepresidente.

Mientras tanto, el Embajador SANO Taketoshi hizo referencia a los acercamientos sostenidos con distintas autoridades nacionales, en el marco de su labor orientada a ampliar y dinamizar las relaciones bilaterales.

Ambos funcionarios hablaron, además, de la necesidad de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y diálogo político bilateral; en ese sentido, abordaron las próximas consultas binacionales, resaltando la importancia de mantener espacios de diálogo que permitan identificar nuevas oportunidades de colaboración.