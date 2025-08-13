ISEADE presenta nueva identidad institucional como parte de su evolución estratégica

ISEADE se ha consolidado como referente regional en educación ejecutiva, destacando con su MBA Ejecutivo, líder en El Salvador con más de 2,462 graduados a la fecha.

Foto: Iseade.

San Salvador. En un mundo donde los negocios evolucionan a la velocidad de las ideas, ISEADE está convencido que el verdadero motor de las empresas son las personas. Su capacidad de liderar, transformar y acelerar el crecimiento es lo que define el éxito de cualquier organización.

Más que una escuela de negocios, ISEADE es una plataforma de transformación. Su propuesta formativa combina la práctica aplicada, el desarrollo de habilidades estratégicas y una cátedra de alto nivel impartida por líderes empresariales de referencia.

En este contexto, ISEADE Business School anuncia el lanzamiento de su nueva identidad institucional, un hito en su proceso de evolución estratégica. Más que un cambio visual, esta transformación representa el fortalecimiento integral de una institución comprometida con la excelencia académica, la innovación y el impacto real en el mundo empresarial.

El cambio responde a una visión orientada al futuro, que ha guiado el crecimiento sostenido de ISEADE en los últimos años. Con una oferta académica cada vez más robusta y pertinente, alianzas internacionales de alto nivel, investigaciones de impacto, infraestructura renovada y una metodología centrada en la práctica y el liderazgo transformador, la institución reafirma su compromiso con el desarrollo del talento que impulsa a las organizaciones.

ISEADE se ha consolidado como referente regional en educación ejecutiva, destacando con su MBA Ejecutivo, líder en El Salvador con más de 2,462 graduados a la fecha, así como con sus postgrados internacionales en áreas clave como Gestión de Negocios, Proyectos y Soft Skills y Tecnología Aplicada a Negocios.

A través de su unidad ISEADE Corporate, también desarrolla programas a la medida para la alta gerencia de empresas líderes de diversos sectores, fortaleciendo el talento gerencial y directivo.

Además, la institución ha renovado y modernizado sus instalaciones físicas, ha actualizado su sitio web y continúa ampliando su red de alianzas estratégicas con universidades de México y Colombia, además de formar parte de redes internacionales de prestigio como el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa y la Red Panhispanoamericana de la Real Academia Española.

Con este relanzamiento, ISEADE refuerza su posicionamiento como una plataforma educativa de clase mundial, que acelera el talento que mueve a las empresas y responde con visión a los desafíos del entorno actual. Para conocer más sobre esta nueva etapa, su oferta académica y su propuesta de valor, visite www.iseade.edu.sv.