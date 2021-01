Instrucción sin detención dictan contra expresidente Funes

En este mismo caso se le decretó detención provisional a José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, ya que él sí logró ser notificado, pues guarda prisión en el penal de Mariona.

Foto: FGR.

San Salvador. El Juzgado 12° de Paz de San Salvador ordenó la instrucción formal sin medidas contra el expresidente de la República Carlos Mauricio Funes Cartagena, acusado de casos especiales de lavado de dinero y de activos en perjuicio del orden socioeconómico.

La misma orden es para el guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, acusado del delito de cohecho activo en perjuicio de la administración pública de El Salvador. El proceso será enviado al Juzgado 3° de Instrucción.

La jueza titular no dictó medidas cautelares para no incurrir en la indefensa de Funes y Aparicio, ya que desde la presentación del requerimiento no se mostró parte ningún defensor (ni público ni particular) para que los representaran. Además, agregó que no hay certeza de que éstos hayan tenido conocimiento de la imputación atribuida, porque se desconoce si fueron ubicados o no, en legal forma.

La intimación de los imputados ausentes fue programada para éste lunes 4, pero no acudieron los indiciados ni sus abogados. En este mismo caso se le decretó detención provisional a José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, ya que él sí logró ser notificado, pues guarda prisión en el penal de Mariona.

Según el requerimiento fiscal, Funes, Menéndez y Aparicio (éste último era el administrador único y representante legal de la sociedad guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción “SERDELCO S.A.”) han sido beneficiarios finales porque han tenido el uso, goce y posesión material de un avión modelo King Air, marca Beechcraft, motor TG-ADL.

La Fiscalía dice que la aeronave fue entregada como dadiva por la adjudicación de un proyecto de construcción denominado: “Construcción Puente San Isidro sobre Río Lempa (Km. 75.5 LIB31N) La Libertad-Chalatenango”, proceso que inició el MOP, en marzo de 2013.

Dicho puente conectaría el municipio de San Pablo Tacachico, La Libertad con Nueva Concepción, Chalatenango. El proyecto de construcción fue otorgado a la sociedad SERDELCO S.A. Según los indicios recopilados por la FGR, Funes y Menéndez compartían el avión desde el año 2013 hasta 2016; el cual utilizaban para viajes familiares a Estados Unidos de América, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Guatemala.