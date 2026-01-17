Inicia Tour El Salvador 2026 en el Centro Histórico de San Salvador

Un total de 120 atletas competirán por ganar puntos en la Unión Ciclista Internacional (UCI) que sumen al ranking mundial.

Foto: Indes.

San Salvador. El Salvador se convirtió de nuevo en la sede, por tercera ocasión de la vuelta ciclística Tour El Salvador 2026, que se celebrará desde el viernes 16 hasta el 31 de enero.

La inauguración fue celebrada la noche del viernes en el Centro Histórico de San Salvador desde las 6:00 p. m., con la participación del reconocido artista colombiano, Mike Bahía.

También estuvieron presentes las ciclistas de los diferentes equipos internacionales que participarán en el tour, el cual es gratuito y abierto a todo el público.

Serán 11 rutas en las que participarán 12 selecciones de España, Italia, China, Suiza, México, Colombia, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala y El Salvador.

Del 18 al 21 se correrán cuatro etapas en la colonia Flor Blanca de San Salvador, en Surf City 2, lago de Coatepeque y Santa Ana-Metapán; del 24 al 27, en San Salvador y Longitudinal del Norte; el 28 en Usulután, el 30 en el Cerro Verde y el 31, día del cierre, en la carretera Litoral, en Surf City, por las diferentes playas de La Libertad.

Durante el evento se garantizará la protección y la seguridad vial de las ciclistas. Se contará con el apoyo de cuerpos de socorro, Policía de Tránsito, la Policía Nacional Civil, el Sistema de Emergencias Médicas, el Ministerio de Salud y los gestores de tráfico. “Este es un país que apoya el deporte y está preparado para recibir eventos deportivos de talla mundial”, destacó la directora deportiva del comité organizador, Verónica Fajardo.