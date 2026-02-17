Infancia digital: cómo impactan los chatbots en el desarrollo emocional

A medida que los niños recurren a los chatbots de inteligencia artificial en busca de respuestas, consejos y compañía, surgen preguntas sobre su seguridad, privacidad y desarrollo emocional.

Foto: ESET.

Centroamérica. Los chatbots de inteligencia artificial transforman la cotidianidad de muchas personas hace casi tres años. ChatGPT, por ejemplo, dice tener unos 700 millones de usuarios activos semanales, muchos de los cuales son «jóvenes».

Un estudio británico de julio de 2025 reveló que casi dos tercios (64%) de los niños utilizan este tipo de herramientas. A una proporción similar de adultos les preocupa que sus hijos piensen que los chatbots de IA son personas reales. En este contexto, ESET acerca los riesgos principales a los que prestar atención cuando se habla de infancias y chatbots.

La niñez utiliza la IA generativa (GenAI) de diversas maneras. Algunos valoran su ayuda para hacer los deberes. Otros pueden tratar al chatbot como a un compañero digital, pidiéndole consejo y confiando en sus respuestas como lo harían con un amigo íntimo. Esto, según ESET, conlleva varios riesgos evidentes.

El primero es psicológico y social. Los niños atraviesan un periodo de desarrollo emocional y cognitivo, lo que les hace vulnerables en varios sentidos. Pueden llegar a confiar en la IA como una compañía en detrimento de la formación de amistades genuinas con sus compañeros de clase, lo que exacerba el aislamiento social.

Como los chatbots están preprogramados para complacer a sus usuarios, pueden producir resultados que amplifiquen las dificultades por las que puedan estar pasando los jóvenes, como trastornos alimentarios, autolesiones o pensamientos intrusivos.

También existe el riesgo de que el menor pase tiempo con su inteligencia artificial, no sólo en detrimento de las amistades humanas, sino también del tiempo que debería dedicar a hacer los deberes o a estar con la familia.

Además, hay riesgos en torno a lo que un chatbot GenAI puede permitir que un menor acceda en internet. Aunque los principales proveedores tienen barras de contención diseñadas para limitar los enlaces a contenidos inapropiados o peligrosos, no siempre son eficaces.

En algunos casos, pueden anular estas medidas de seguridad internas para compartir contenidos sexualmente explícitos o violentos, por ejemplo. Si tu hijo tiene más conocimientos de tecnología, puede incluso ser capaz de «jailbreak» el sistema a través de indicaciones específicas.

La información errónea es otro motivo de preocupación. Para los usuarios corporativos, esto puede crear importantes riesgos de reputación y responsabilidad. Pero para los niños, puede dar lugar a que crean información falsa presentada de forma convincente como un hecho, lo que los lleva a tomar decisiones imprudentes sobre cuestiones médicas o de pareja.

Por último, es importante recordar que los chatbots también suponen un riesgo potencial para la privacidad. Si un niño introduce información personal y financiera sensible en una consulta, el proveedor la almacenará. Si eso ocurre, en teoría podría acceder a ella un tercero (por ejemplo, un proveedor/socio), o ser pirateada por un ciberdelincuente.

Del mismo modo que no se querría que un niño compartiera demasiado en las redes sociales, lo mejor es minimizar lo que comparte con un bot GenAI.

Dependiendo de dónde vivan y de qué chatbot estén utilizando, puede que haya poca verificación de edad o moderación de contenidos. Por lo tanto, es responsabilidad de los adultos anticiparse a cualquier amenaza mediante una supervisión y educación proactivas.

Como señales de que la niñez puede tener una relación poco saludable con la IA, se retiran del tiempo extraescolar que pasan con amigos y familiares, se ponen nerviosos cuando no pueden acceder a su chatbot e intentan ocultar los signos de uso excesivo, hablan del chatbot como si fuera una persona real, repiten como “hechos” información errónea obvia, preguntan a su IA sobre enfermedades graves, como problemas de salud mental (que puedes averiguar accediendo al historial de conversaciones) o acceden a contenidos para adultos o inapropiados ofrecidos por la IA.