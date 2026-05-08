Incremento de siniestros viales genera propuesta de controles en carreteras

Hasta el 26 de abril de 2026 se reportan 5,127 lesionados frente a 3,979 en 2025, lo que equivale a un alza del 29%. En cuanto a fallecidos, los registros indican que han pasado de 371 a 473, es decir, un aumento del 27%, lo que refuerza la preocupación de especialistas sobre el impacto de la siniestralidad vial.

Por: Antonio Soriano/Foto: Comandos de Salvamento.

San Salvador. El consultor en seguridad vial, Benedicto Perlera, propuso a las autoridades implementar operativos de control sostenidos y rigurosos como medida urgente para reducir los accidentes de tránsito en El Salvador, ante el preocupante incremento que registran las estadísticas en lo que va de 2026.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 26 de abril se contabilizan 7,644 siniestros viales, en comparación con 6,373 en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento del 20%. Este crecimiento refleja una tendencia al alza que, de no ser atendida, podría agravarse en los próximos meses.

Las cifras también evidencian un incremento significativo en el número de personas lesionadas. En 2026 se reportan 5,127 lesionados frente a 3,979 en 2025, lo que equivale a un alza del 29%. En cuanto a fallecidos, los registros indican que han pasado de 371 a 473, es decir, un aumento del 27%, lo que refuerza la preocupación de especialistas sobre el impacto de la siniestralidad vial.

Perlera advirtió que estos datos no son casualidad, sino consecuencia directa de la falta de cumplimiento de la normativa de tránsito y de la débil aplicación de la ley. A su criterio, la ausencia de controles constantes permite que conductas peligrosas continúen en las vías, elevando el riesgo de accidentes.

El especialista enfatizó que la ejecución de operativos durante un período sostenido, de al menos seis meses, podría generar un cambio significativo en el comportamiento de los conductores. Asimismo, señaló que factores como la circulación de personas sin licencia, especialmente motociclistas, y la falta de educación vial siguen siendo determinantes en el aumento de los siniestros.

Finalmente, el consultor hizo un llamado a las autoridades a priorizar la seguridad vial como una política pública, combinando controles efectivos con programas de educación y prevención. Advirtió que, si no se toman acciones inmediatas, el país continuará registrando cifras en aumento, con consecuencias directas en la vida de los salvadoreños.