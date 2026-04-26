Incidente armado puso en grave peligro a altas autoridades de EUA

El presidente Donald Trump publicó en sus redes sociales un vídeo que parece mostrar al sospechoso identificado como Cole Thomas Allen, un maestro de 31 años de California, en el suelo rodeado de agentes de la ley en el Washington Hilton tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Foto: Redes sociales.

Washington. Un tiroteo se registró la noche del sábado en el Washington Hilton, hotel donde el las máximas autoridades de los Estados Unidos (incluido el presidente y vicepresidente) degustarían una cena con los corresponsales de los medios de comunicación.

Medios estadounidenses informaron que de acuerdo con declaraciones de Jeffrey Carroll, jefe de policía de Washington D.C., el tirador de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca estaba armado con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos.

El presidente Donald Trump publicó en su TruthSocial: “Lo que sucedió anoche es exactamente la razón por la que nuestro gran Ejército, Servicio Secreto, fuerzas del orden y, por diferentes razones, todos los presidentes de los últimos 150 años, han estado exigiendo que se construya un gran salón de baile seguro y protegido en los terrenos de la Casa Blanca”.

Agregó que “el evento nunca habría ocurrido con el salón de baile Militarmente Ultrasecreto que actualmente está en construcción en la Casa Blanca.

“Nada debe permitirse interferir con su construcción, que está dentro del presupuesto y sustancialmente adelantada al cronograma”, escribió Trump, en relación con una demanda interpuesta contra la construcción por una mujer.