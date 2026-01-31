Incendio destruye buses, microbuses y automóviles en Soyapango

Como resultado del incidente se reportan daños en 6 buses de la Ruta 301, dos coaster, dos microbuses y cuatro vehículos tipo sedán.

San Salvador. La madrugada de este sábado 31 de enero, un incendio destruyó varios buses del transporte colectivo de las rutas 301 y 306 en un predio de la Colonia Antekirta, donde eran guardadas las unidades, en Soyapango.

Comandos de Salvamento y otras entidades de socorro, así como elementos del cuerpo de bomberos y Policía Nacional Civil acudieron al lugar del siniestro para extinguirlo, después de varias horas.

Según Bomberos de El Salvador, como resultado del incidente, se reportan daños en seis buses de la Ruta 301, dos coasters, dos microbuses y 4 vehículos tipo sedán.

Las autoridades pertinentes, que indagan el origen del fuego, dijeron que no se registran víctimas, pero sí cuantiosos daños materiales y económicos.