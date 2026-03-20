Incautan $38 millones en efectivo e inmovilizan $10 millones en caso CrediCash

Cualquier persona que se considere ofendida por el propietario de CrediCash, Gerson Adriel Orellana Ayala, pueda acudir a la Fiscalía General de La República de El Salvador para hacer su denuncia.

Foto: FGR.

Chalatenango. Las autoridades capturaron a Gerson Adriel Orellana Ayala, bajo cargos de Defraudación a la economía pública y Lavado de activos, ambos en prejuicio del orden socioeconómico y particularmente en prejuicio de las personas que le confiaron su dinero a esta persona, como propietaria de la empresa conocida como CrediCash, en Chalatenango.

“Lo que hemos identificado con base en la investigación, es un esquema de defraudación que funciona de manera sencilla de explicar, pero profundamente dañina. Se trata de un esquema piramidal, dijo este jueves el Fiscal General, Rodolfo Delgado.

Explicó que es un sistema donde a las personas se les promete ganar dinero rápido, con intereses altos y sin riesgo. Eso genera confianza. Algunas personas incluso reciben pagos al inicio que les hace creer que todo funciona bien.

Según Delgado, ese dinero que se paga como “ganancia” no proviene de ningún negocio real. No hay inversiones, no hay actividad económica que respalde esos rendimientos, pues el dinero sale de otras personas que van entrando. Ese sistema solo se sostiene mientras sigue entrando gente nueva.

Pero también, el detenido utilizó un mecanismo para dar apariencia de legalidad: La firma de contratos de mutuo ante notario. “Esto hizo que muchas personas sintieran que su dinero estaba protegido».

Durante un operativo de la FGR y la PNC, se inmovilizó en diferentes cuentas bancarias $10,381,236; mientras que el efectivo encontrado asciende a $38 millones, $7 millones de los cuales los tenía en su vivienda; el resto estaba en el local de CrediCash.

Parte del dinero estaba tirado en el piso, en huacales o resguardado en bóvedas que no poseían mecanismos extraordinarios de seguridad.

Además, se decomisaron 231 vehículos, entre buses, tipo sedán, pequeños camiones destinados para pasajeros y motocicletas.