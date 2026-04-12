Inaguran Aeródromo El Zapote en Ahuachapán para fortalecer conectividad aérea

Atenderá principalmente operaciones relacionadas con emergencias médicas, vuelos de entrenamiento y turismo aéreo.

Foto: CEPA.

Ahuachapán. Autoridades de CEPA inauguraron este sábado el moderno Aeródromo El Zapote, ubicado en San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán.

Se trata de una infraestructura estratégica que fortalece la conectividad aérea nacional y facilita el acceso hacia la zona costera occidental, explicaron las autoridades.

Ubicado en las cercanías de la playa Garita Palmera y la bocana de la Barra de Santiago, es una infraestructura clave para la operación de la aviación general y la atención de servicios especializados en la región.

Gracias al trabajo articulado entre instituciones del Gobierno, especialmente con el Ministerio de Obras Públicas, este espacio se ha convertido en un aeródromo moderno, seguro y funcional, diseñado para responder a las necesidades actuales de la aviación.

El proyecto tuvo una inversión superior a los $2.3 millones y fue ejecutado con fondos del Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Obras Públicas, como parte de los esfuerzos por fortalecer la infraestructura aeronáutica del país.

La obra incluye la pavimentación de una nueva pista de aterrizaje de un kilómetro de longitud y la incorporación de sistemas de iluminación, señalización y drenaje que fortalecen la seguridad operacional.

Se complementa con oficinas de Migración y Extranjería, áreas de espera, estacionamiento y un muro perimetral que garantiza condiciones adecuadas de seguridad para las operaciones aéreas.

Con las mejoras realizadas, el aeródromo también se integra a la modalidad de Cielos Abiertos, lo que permitirá la llegada de aeronaves provenientes de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua, mediante procesos simplificados.

El Aeródromo El Zapote forma parte de la estrategia nacional para modernizar la infraestructura aeronáutica y fortalecer la conectividad del país, que incluye inversiones en los aeropuertos internacionales, la modernización del Aeródromo El Jagüey y la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico.