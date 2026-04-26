Impulsan profesionalización y empleabilidad en el sector aeronáutico en el país

Un acuerdo prevé mecanismos de seguimiento, reuniones periódicas e informes semestrales para asegurar resultados verificables. Los procesos de formación, selección de beneficiarios y fechas de convocatoria serán anunciados próximamente.

Foto: Aerocluster.

San Salvador. Aerocluster de El Salvador y Expertise France, en el marco del Proyecto LAMARR financiado por la Unión Europea, suscribieron un Memorando de Entendimiento de Cooperación Técnica orientado a desarrollar competencias técnicas y digitales.

Esta iniciativa busca generar nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes beneficiarios del proyecto dentro del sector aeronáutico salvadoreño. La alianza representa un paso estratégico para conectar la evolución de una industria de alto valor con una agenda concreta de formación, inclusión y competitividad.

El acuerdo parte de una convicción compartida: el crecimiento del sector aeronáutico requiere talento preparado para responder a las exigencias de la digitalización, la especialización técnica y los nuevos perfiles laborales que demanda la transformación productiva. En este contexto, Aerocluster de El Salvador asume un rol articulador para identificar necesidades de formación, facilitar la vinculación con empresas del sector y contribuir al diseño de rutas formativas pertinentes para la realidad de la industria.

“Mientras mejor talento formemos hoy, mayor será la capacidad de El Salvador para consolidarse como un actor competitivo en la industria aeronáutica regional”, explicó Iván Navarro, presidente del Aerocluster El Salvador y CEO de AirSupport Group, líder en servicios aeronáuticos en la región.

Este acuerdo permitirá traducir esas necesidades en itinerarios técnico-vocacionales, actualización curricular, pilotos de formación y mecanismos de seguimiento que fortalezcan la pertinencia y efectividad de los procesos. El proyecto LAMARR, busca precisamente facilitar la integración socioeconómica de jóvenes en sectores de crecimiento vinculados con la transformación digital en El Salvador.

“La empleabilidad juvenil se fortalece cuando la cooperación internacional logra vincularse de manera efectiva con las necesidades reales del aparato productivo”, indicó Ivan Séassal, jefe de equipo del Proyecto LAMARR.

Uno de los aspectos más relevantes de esta alianza es su proyección de impacto real. No se trata únicamente de impartir formación, sino de construir una ruta de acceso al empleo que contemple certificación de competencias, pasantías, formación dual, fortalecimiento de centros de formación y acercamiento directo con empresas capaces de absorber nuevo talento.

Las empresas afiliadas al Aerocluster fortalecerán esta alianza con información sectorial, validación de contenidos y acompañamiento en los procesos formativos, promoviendo oportunidades concretas de inserción laboral para los jóvenes participantes. Esta lógica de cooperación garantiza que la formación esté conectada directamente con las habilidades, requisitos y condiciones reales del ecosistema aeronáutico.

“Esta alianza nos permite avanzar hacia un modelo más robusto de articulación entre sector productivo, formación y empleabilidad”, añadió Francisco Sifontes, rector y director académico de Key Institute y líder del Comité de Formación y Empleabilidad del Aerocluster.

La alianza incorpora una dimensión de inclusión, al ampliar oportunidades para jóvenes en situación de vulnerabilidad y promover acciones que favorezcan también la integración de más personas con discapacidad en el sector. Ese enfoque amplía la visión de desarrollo del Aerocluster hacia un modelo más sostenible, conscientes de que la competitividad también se mide por su capacidad de incorporar más talento, no de excluirlo.

“El proyecto LAMARR refleja el compromiso de la Unión Europea con la generación de oportunidades para jóvenes en situación de vulnerabilidad”, indicó Duccio Bandini, embajador de la Unión Europea en El Salvador.