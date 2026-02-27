ICE lleva a prisión a cabecillas de la MS-13 en Carolina del Norte

Un comunicado oficial de ICE asegura que se trata de dos líderes de la pandilla MS-13 condenados por conspiración RICO y ambos se encuentran actualmente bajo custodia federal, Ambos sentenciados son salvadoreños.

Foto: ICE.

Washington. Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE (Immigration Customs Enforcement) de Charlotte concluyeron en una sentencia de 30 años de prisión para Fredy Mauricio Buruca y una de 20 años para Santos Guillermo Ramírez Mancía.

“Esta investigación dirigida por HSI reveló que Buruca y Mancia eran líderes de la pandilla Hollywood Locos Salvatrucha, que operaba en Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Washington, D.C. y otros lugares”, declaró el subdirector del ICE, Charles Wall.

Wall agrega que ambos hombres fueron procesados ​​por conspiración RICO y Buruca también por el secuestro de un menor de edad. “Continuaremos desmantelando esta violenta organización terrorista extranjera y exigiremos a estos peligrosos pandilleros de la MS-13 que rindan cuentas por sus actos”, finalizó.

En tanto, la investigación identificó a más de 50 miembros de la MS-13 y sus asociados, muchos de los cuales, vinculados a asesinatos, secuestros, tráfico de drogas, robos a mano armada, agresiones sexuales y distribución de material de abuso sexual infantil.

El FBI, el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg de Carolina del Norte, el Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel de Maryland y otros socios colaboraron en la investigación.