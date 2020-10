Huawei pide a jóvenes inscribirse en concurso “Semillas para el Futuro SKY”

La tercera edición del programa Semillas para el Futuro será una semana de entrenamientos online sobre Tecnologías de Información y la Comunicación, liderazgo y cultura china. La juventud salvadoreña está invitada.

Foto: Huawei.

San Salvador. La Multinacional Huawei lanzó por tercer año consecutivo en El Salvador su programa más importante de Responsabilidad Social Corporativa a nivel mundial: “Semillas para el Futuro”.

Esta iniciativa busca desarrollar el talento local en las Tecnologías de la Información y la Comunicación y con este, la marca reafirma su compromiso mundial con la educación.

Así brinda oportunidades de crecimiento académico y profesional a estudiantes universitarios de El Salvador, quienes tendrán la oportunidad de aprender de la mano de Huawei sobre las innovaciones y avances tecnológicos, virtualmente.

Con una nueva modalidad, la juventud podrá participar de una semana de capacitaciones en línea exclusivas, sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); también podrá adquirir conocimientos sobre la cultura china.

Junto a expertos y líderes empresariales, quienes participen compartirán una experiencia única con visitas virtuales por la casa matriz de Huawei en China, entrenamientos sobre la red 5G, Inteligencia Artificial (IA) y lo último en tendencias tecnológicas.

Este intensivo programa de una semana está orientado a desarrollar el talento local, fortalecer la transferencia del conocimiento y mejorar el uso y entendimiento de las personas en la industria de las telecomunicaciones, acortando la brecha entre las necesidades del mercado laboral y la formación educativa.

“Huawei está comprometido con el futuro de El Salvador. Creemos firmemente que la innovación es un pilar básico para seguir progresando y prosperando, desarrollando un país, una región y a su vez un mundo cada vez más inteligente”, indicó, Sebastián Zhou, Gerente General de Huawei El Salvador.

Semillas para el Futuro inició en El Salvador en el año 2018, brindando oportunidades de capacitación a estudiantes universitarios que cursen carreras a afines al sector tecnológico.

A la fecha, este programa ha capacitado a 13 estudiantes salvadoreños, algunos de ellos incluso, se encuentran realizando sus pasantías universitarias en la compañía.

Actualmente participan aproximadamente 125 países a nivel global, capacitando a más de 5,000 estudiantes en todo el mundo, siendo una valiosa oportunidad para crear líderes y profesionales en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

“A través de estas iniciativas, Huawei aporta a la educación salvadoreña, preparando a los jóvenes profesionales para que puedan afrontar los nuevos retos y exigencias que demanda el sector tecnológico a nivel mundial”, manifestó, Carolina Herrera, Gerente de Relaciones Públicas de Huawei Centroamérica y el Caribe.

La convocatoria de SEMILLAS PARA EL FUTURO SKY ya está abierta y cierra el 30 de octubre.

Para aplicar, cada interesado debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser de Nacionalidad salvadoreña, tener entre 18 a 28 años de edad y estar cursando de tercer año en adelante carreras de Ingeniería Eléctrica, Mecatrónica, Sistemas Computacionales o Telecomunicaciones.

El Currículum Vitae es de formato libre en el idioma inglés. Debe explicar la trayectoria académica del aplicante hasta la fecha. Debe adjuntar, cuando se le solicite, los certificados que acrediten los logros y méritos especificados en su hoja de vida.

Deberá presentar una carta de motivación en inglés con una extensión máxima de 500 palabras, explicando las razones por las que el aplicante se considera adecuado para formar parte del programa.

Presentar un comprobante de inglés básico B1; además, los estudiantes aplicantes deben ser destacados estudiantes universitarios activos en las carreras de TICs, deberá de estar cursando mínimo tercer año, y que esté interesado en aprender acerca de China, Huawei y ICT Technologies.

También deberá enviar un video con el título “Mi video para Seeds for the Future El Salvador 2020”, en el que se deberá expresar brevemente la motivación para ser uno de los elegidos para el proceso formativo de Huawei.

El video debe cumplir con las siguientes especificaciones: duración máxima de 4 minutos. (si excede este tiempo será automáticamente descartado), podrá utilizar cualquier formato digital, el video debe ser de su propia autoría y narrado por el estudiante.

El video no debe incluir materiales o contenidos sometidos a derecho intelectual sin autorización previa de los propietarios. La empresa no se hace responsable del uso de materiales no autorizados y, finalmente, el video debe estar narrado en inglés.

Si el estudiante cumple con lo solicitado, debe presentar la carta junto con los demás requisitos al correo: [email protected].

El premio del concurso para cada uno de los finalistas es el siguiente: Becas concedidas por la Multinacional Huawei, que cubrirán en su totalidad el programa formativo en línea que se ha diseñado basado especialmente en el campo de Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información más innovadoras. Este debe ser completado en todas sus secciones y pasar el examen para obtener la certificación.

Así mismo, se les entregará una tableta marca Huawei de última generación para cada uno de los estudiantes que sean seleccionados, al final de los resultados de los entrenamientos.

Los primeros tres lugares con la más alta calificación ganarán: 1er. Lugar un Mate Book 13 in, 2º Lugar un móvil P40 Lite, 3er. Lugar 1 Earbuds 3.