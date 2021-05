Hoy asume nueva Asamblea Legislativa con el reto de limpiar la institución

Se les ha encomendado trabajar sin preguntar ni ponerse de acuerdo con ningún otro partido político; para ello se les ha dado la mayoría, es el mensaje que debe leerse, dicen analistas como Geovani Galeas.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Una bancada que por primera vez en la historia tiene la mayoría simple y la calificada en la Asamblea Legislativa, asumirá la conducción de este Órgano de Estado. Así NI tiene 46 diputados y alianza NI-GANA 10 diputados.

Nuevas Ideas no solo ha hecho historia, como lo señalaba su eslogan inicial, alcanzando 200 mil firmas para constituirse en partido político; también alcanzó la mayor cantidad de votos en las elecciones legislativas y municipales del pasado 28 de febrero y la mayor cantidad de los 262 gobiernos municipales.

Pero alcanzar semejante representación política, incluso en el Parlamento Centroamericano (respecto a la cantidad de diputados que le corresponden a El Salvador) no es una victoria que se reduce a la presencia mayoritaria del partido NI; existe una presión social en donde se oyen voces de advertencias de que, si son más de “los mismos de siempre”, también serán sacados del poder.

Se les ha encomendado trabajar sin preguntar ni ponerse de acuerdo con ningún otro partido político; para ello se les ha dado la mayoría, es el mensaje que debe leerse, dicen analistas como Geovani Galeas.

En este sentido, como lo ha señalado el Presidente Nayib Bukele, no negociará con Arena ni con el Fmln, de hecho, no habrá más “protocolo de entendimiento”, porque a los partidos mencionados se les ha considerado “irrelevantes” y con quienes no hay nada de qué entenderse.

Los partidos aludidos, naturalmente, han rechazo esta posición oficial, porque estos se siguen considerando importante dentro de la vida política del país; Jorge Schafick Handal y otros líderes de izquierda cobijan la idea de que el Fmln aún es fuerte y que es cuestión de tiempo para que el Fmln vuelva a resurgir.

Arena, en tanto, ha mantenido su discurso en la defensa de la democracia, de “las libertades” y del respeto de la institucionalidad. Para muchos de los seguidores del partido, incluso, el 30 de abril sería el “último día” para gozar de la libertad que se ha gestado en este país, señalan.

Algunas demandas de la población a la nueva Asamblea Legislativa, es la eliminación de privilegios como los onerosos salarios, la eliminación de las plazas fantasmas y del exceso de asesores, eliminación de transporte, comunicación, viáticos y otros.